Juan Manuel Galán contó en qué cargos ubicaría a los candidatos de la Gran Consulta si llega a la presidencia: “Lo tengo claro”

Falta cada vez menos para que se realice la votación de las consultas y, posteriormente, se lleven a cabo las elecciones a la Presidencia, en las que se elegirá al reemplazo de Gustavo Petro.

Juan Manuel Galán, uno de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

El también exsenador aprovechó el espacio para, entre otras cosas, explicar en qué cargos ubicaría a sus compañeros si es que el próximo 8 de marzo gana la consulta y posteriormente obtiene la victoria en las elecciones presidenciales.

“Yo tengo claro en la cabeza en qué sectores podrían trabajar las personas que están ahí”, dijo.

En ese sentido, destacó que hoy en día conforman un equipo completo que busca imponerse a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los candidatos que puntean en las encuestas, con el propósito de intentar cambiar el país.

Galán indicó que a Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá, no dudaría en entregarle todo el sector de infraestructura y la responsabilidad de liderar el plan de desarrollo en esta materia.

“Que todas esas obras varadas que están por ahí en Colombia se puedan reactivar con una persona de las capacidades y experiencias de él”, comentó.

Sobre Juan Daniel Oviedo, lo destacó como el “hombre de las cifras y los datos”. No obstante, más allá de esto, aseguró que también reconoce en él una enorme sensibilidad social.

“Yo lo pondría en la política social, la política de la formalización de la economía y la productiva. Él podría ser una persona para trabajar en ese sector”, expresó.

En el caso de Vicky Dávila, el exsenador sostuvo que ella estaría al frente de la política para combatir la corrupción, ya que considera que tiene una gran capacidad investigativa.

En ese sentido, estaría relacionada con las rutas de denuncia y la exposición pública de posibles casos de corrupción. “Ella en eso ha sido muy valiente y ha tenido logros muy importantes para que el país conozca la verdad”, dijo.

Por otra parte, el precandidato se refirió a la importancia creciente de la tecnología y, por lo mismo, considera que el apropiado en esta materia sería David Luna.

“Que él pueda trabajar en incorporar toda la modernización del Estado y el buen uso de la tecnología. (…) Creo que sería una persona muy valiosa en ese sentido”, señaló.

Sobre Aníbal Gaviria, Galán lo destacó como el “hombre de las regiones” y lo vinculó con la necesidad de que el próximo gobierno impulse la descentralización, por lo que esta sería su tarea.

“Darle autonomía a los alcaldes para que puedan actuar y no miren de para arriba al presidente. (…) Hay que transferirle poder y autonomía a los territorios, lo que es un gran reto”, manifestó.

En el caso de Mauricio Cárdenas, dejó en claro que sería un poco más complejo por los múltiples cargos que ha ocupado a lo largo de su vida profesional.

No obstante, por esto mismo le encargaría la tarea de ayudar al proceso de saneamiento de las finanzas públicas, para con ello enviar mensajes de confianza y recuperar las tasas de inversión.

A Juan Carlos Pinzón no dudó en ubicarlo como figura clave para enfrentar la inseguridad que se vive en el país. “Es indudable que la experiencia de él juega un papel determinante”, dijo.

Por último, a Paloma Valencia le asignaría la tarea de profesionalizar la justicia para que investigue y enfrente la corrupción que hay en el país. “Podría ser una arquitecta muy poderosa en diseñar, pero también concertar una reforma a la justicia”, manifestó.