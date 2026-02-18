Juan Manuel Galán confesó uno de sus sueños si llega a ser presidente: “Escogería esa sola cosa”

Juan Manuel Galán continúa trabajando para convertirse en el ganador de la consulta interpartidista de la Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo y en la que también participan los precandidatos presidenciales Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna y Aníbal Gaviria.

Mientras llega ese día, Galán confesó en El Debate de SEMANA cuál es uno de los sueños que tiene en caso de llegar a ser presidente de la República.

“Si yo quisiera dejar algo en mi gobierno, escogería esa sola cosa... que todos los niños en Colombia, a partir de este momento, sean deseados; que las madres tengan la nutrición de proteínas adecuada para su desarrollo cerebral y que crezcan en un ambiente de afecto, donde no haya violencia, golpes, maltrato ni abusos”, contó Galán.

De acuerdo con el precandidato presidencial, si lo anterior se convirtiera en un proyecto de país, en un período comprendido entre 15 y 20 años el panorama en Colombia sería distinto, dado que los ciudadanos tendrían otra mentalidad.

“Y eso sí que impacta la salud mental y emocional de los colombianos, que estamos traumatizados por la violencia. Porque mi historia personal de violencia es la historia de más de 10 millones de colombianos”, agregó en El Debate.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando al precandidato presidencial Juan Manuel Galán en El Debate. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Precisamente, para Galán, el tema de la salud mental en los jóvenes es uno de los problemas más graves de salud pública que tiene no solo Colombia, sino el mundo.

“Además, fue exacerbado por los problemas de la pandemia, el encierro, la falta de socialización, de no ir al colegio. Todas esas consecuencias yo las veo reflejadas en mis hijos. Mis hijos son generación pandemia; es decir, eran adolescentes cuando ocurrió la pandemia y vieron interrumpida su vida, su posibilidad de locomoción, su posibilidad de salir. Eso tiene un impacto en la salud mental”, destacó Galán en El Debate.

En tal sentido, el precandidato presidencial dejó claro que, como plan de choque, trabajaría en rutas de atención, asesoría y acompañamiento en todos los entornos en los que se encuentren los jóvenes.

“Mitigar la soledad que padecen los jóvenes, que les produce depresión, que les produce ansiedad. Revisar la nutrición de nuestros jóvenes, porque eso tiene un impacto directo en la salud emocional y mental. Los hábitos saludables, la prevención y promoción”, destacó Galán en El Debate.