EL DEBATE

Vaticinan de dónde saldrá elegido el próximo presidente de Colombia: “Estoy seguro”

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
18 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
La Casa de Nariño, en Bogotá.
La Casa de Nariño, en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas afilan baterías de cara a la consulta interpartidista de la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el próximo 8 de marzo.

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Quien resulte ganador de esa consulta, compuesta por nueve precandidatos, se medirá en las urnas con los demás candidatos presidenciales el próximo 31 de mayo.

Mientras llega ese día, Juan Manuel Galán habló en El Debate de SEMANA y vaticinó que, de la Gran Consulta por Colombia, saldrá el próximo presidente del país.

Juan Manuel Galán 18 febrero
Juan Manuel Galán en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“La ventaja de la consulta es que estoy seguro de que, quien gane la consulta, es el próximo presidente de Colombia. No me cabe la menor duda. No lo creo, estoy seguro de que así es. Porque los colombianos hoy están buscando una salida y los extremos no son la salida; los extremos son una Muralla China con la que el país se va a estrellar, porque los extremos no van a poder gobernar, ninguno de los dos. Sea cual sea el que llegase, en un hipotético caso, al poder, ¿qué va a hacer el otro extremo? ¿Irse a bloquearlo, a no dejarlo gobernar?”, advirtió Galán en El Debate de SEMANA.

El Debate

Advierten lo que haría el petrismo si Abelardo de la Espriella gana las elecciones de 2026: “Un conflicto permanente”

El Debate

Juan Manuel Galán contó en qué cargos ubicaría a los candidatos de la Gran Consulta si llega a la presidencia: “Lo tengo claro”

El Debate

Muerte de Kevin Arley Acosta es calificada como crimen “de lesa humanidad” y señalan a Petro y a Guillermo Alfonso Jaramillo como “corresponsables”

Semana TV

Habla Juan Manuel Galán: se refiere a su campaña presidencial, Abelardo y Cepeda

El Debate

¿A qué se refería el ministro Antonio Sanguino al decir en vivo que “hay que ponerle pueblito”?: la historia

El Debate

Revelan inédita historia de lo que pasó en el Gobierno Petro tras suspensión del salario mínimo: “Días de cárcel”

El Debate

Antonio Sanguino: “No deja de producirme cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos a propósito del salario mínimo”

Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Mejor Colombia

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

YouTube video yHNaRnOR12w thumbnail

Al ser consultado en El Debate sobre el número de votos que puede llegar a obtener la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo, Galán dijo que ello depende de cómo se muevan los precandidatos presidenciales durante estos últimos días.

Juan Manuel Galán 18 febrero
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Juan Manuel Galán en El Debate. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Eso depende de lo que hagamos estos próximos días de campaña, que son los días más importantes, porque los ciudadanos empiezan a sintonizarse con que hay una elección el 8 de marzo, con que se elige el Congreso de la República —Senado y Cámara— y con que van a haber unas consultas. Entonces, estos días son estratégicos para la pedagogía, la concientización y la movilización del voto para el 8 de marzo. Esa cifra depende, en buena parte, de lo que hagamos estos días estratégicamente”, destacó Galán.

Juan Manuel Galán contó en qué cargos pondría a los candidatos de la Gran Consulta, si se convierte en presidente: “Lo tengo claro”

Asimismo, el precandidato presidencial dijo en El Debate que llegó el momento de avanzar, dejando de lado la polarización que tanto daño le hace a los colombianos.

Si queremos avanzar los colombianos y trabajar y progresar, necesitamos un gobierno que pueda gobernar. Y de la Gran Consulta no sale solamente el presidente, sale el gobierno que recupere la confianza en la institucionalidad, que los ministros no cambien cada cinco minutos, que tengamos un canciller o una canciller que tenga visa de Estados Unidos para poder ir a ese país y recuperar esa relación estratégica en términos de remesas, en términos comerciales, de seguridad e inteligencia, que es un activo del que podemos hablar, que está totalmente perdido y hay que recuperar”, agregó.

Más de El Debate

Abelardo de la Espriella

Advierten lo que haría el petrismo si Abelardo de la Espriella gana las elecciones de 2026: “Un conflicto permanente”

Precandidatos de la Gran Consulta por Colombia.

Juan Manuel Galán contó en qué cargos ubicaría a los candidatos de la Gran Consulta si llega a la presidencia: “Lo tengo claro”

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, junto a Gustavo Petro, presidente de Colombia, el 13 de febrero de 2026, en Bogotá

Muerte de Kevin Arley Acosta es calificada como crimen “de lesa humanidad” y señalan a Petro y a Guillermo Alfonso Jaramillo como “corresponsables”

Habla Juan Manuel Galán: se refiere a su campaña presidencial, Abelardo y Cepeda

Habla Juan Manuel Galán: se refiere a su campaña presidencial, Abelardo y Cepeda

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 16 de febrero de 2026, en Bogotá

¿A qué se refería el ministro Antonio Sanguino al decir en vivo que “hay que ponerle pueblito”?: la historia

El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia en la más reciente sesión del consejo de ministros.

Revelan inédita historia de lo que pasó en el Gobierno Petro tras suspensión del salario mínimo: “Días de cárcel”

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Antonio Sanguino: “No deja de producirme cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos a propósito del salario mínimo”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Ministro Antonio Sanguino anuncia qué pasará finalmente con el salario mínimo: “Hemos decidido”

De izquierda a derecha: Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Así reaccionó Daniel Quintero a la polémica con Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte del niño Kevin

Noticias Destacadas