Vaticinan de dónde saldrá elegido el próximo presidente de Colombia: “Estoy seguro”

Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas afilan baterías de cara a la consulta interpartidista de la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el próximo 8 de marzo.

Quien resulte ganador de esa consulta, compuesta por nueve precandidatos, se medirá en las urnas con los demás candidatos presidenciales el próximo 31 de mayo.

Mientras llega ese día, Juan Manuel Galán habló en El Debate de SEMANA y vaticinó que, de la Gran Consulta por Colombia, saldrá el próximo presidente del país.

Juan Manuel Galán en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“La ventaja de la consulta es que estoy seguro de que, quien gane la consulta, es el próximo presidente de Colombia. No me cabe la menor duda. No lo creo, estoy seguro de que así es. Porque los colombianos hoy están buscando una salida y los extremos no son la salida; los extremos son una Muralla China con la que el país se va a estrellar, porque los extremos no van a poder gobernar, ninguno de los dos. Sea cual sea el que llegase, en un hipotético caso, al poder, ¿qué va a hacer el otro extremo? ¿Irse a bloquearlo, a no dejarlo gobernar?”, advirtió Galán en El Debate de SEMANA.

Al ser consultado en El Debate sobre el número de votos que puede llegar a obtener la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo, Galán dijo que ello depende de cómo se muevan los precandidatos presidenciales durante estos últimos días.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Juan Manuel Galán en El Debate. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Eso depende de lo que hagamos estos próximos días de campaña, que son los días más importantes, porque los ciudadanos empiezan a sintonizarse con que hay una elección el 8 de marzo, con que se elige el Congreso de la República —Senado y Cámara— y con que van a haber unas consultas. Entonces, estos días son estratégicos para la pedagogía, la concientización y la movilización del voto para el 8 de marzo. Esa cifra depende, en buena parte, de lo que hagamos estos días estratégicamente”, destacó Galán.

Asimismo, el precandidato presidencial dijo en El Debate que llegó el momento de avanzar, dejando de lado la polarización que tanto daño le hace a los colombianos.

“Si queremos avanzar los colombianos y trabajar y progresar, necesitamos un gobierno que pueda gobernar. Y de la Gran Consulta no sale solamente el presidente, sale el gobierno que recupere la confianza en la institucionalidad, que los ministros no cambien cada cinco minutos, que tengamos un canciller o una canciller que tenga visa de Estados Unidos para poder ir a ese país y recuperar esa relación estratégica en términos de remesas, en términos comerciales, de seguridad e inteligencia, que es un activo del que podemos hablar, que está totalmente perdido y hay que recuperar”, agregó.