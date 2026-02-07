Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA da cuenta de cómo le iría a la senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático, en la eventualidad de que gane la Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo de 2026.

AtlasIntel midió, por aparte, la intención de voto que tendría Paloma Valencia en primera vuelta, en caso de resultar ganadora en La Gran Consulta por Colombia, y ese indicador llega a 8,7 por ciento. Eso quiere decir que la candidata del Centro Democrático, aunque resulte ganadora en la consulta el próximo 8 de marzo, no tiene hoy la fuerza suficiente para acercarse a los punteros.

Paloma Valencia registra 8,7 %si no llegaran a existir indecisos con su voto. Ahora bien, bajo la eventualidad de que sí existan personas indecisas, su porcentaje pasa a 7,6 %.

Encuesta Atlas Intel 2026 Foto: Atlas Intel - Semana

La candidatura de Paloma Valencia recuerda lo sucedido con Óscar Iván Zuluaga en 2022, cuando una buena parte del Centro Democrático ya había tomado la decisión previa de respaldar a Federico Gutiérrez.

Los resultados también dejan ver que si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el primero obtendría el 35,2 por ciento de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático llegaría al 26,9 por ciento. En este caso, Cepeda ganaría por una diferencia de 8,3 puntos porcentuales.

EN SEGUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? IVÁN CEPEDA-PALOMA VALENCIA Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

La encuesta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 por ciento. A nivel general, la encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que la competencia sería entre Abelardo de la Espriella (32,1 por ciento de intención de voto) e Iván Cepeda (31,4 por ciento). Aunque todo puede cambiar, lo cierto hoy es que ambos candidatos presidenciales, ideológicamente ubicados en los polos opuestos de la derecha y la izquierda, están en empate técnico por el primer lugar y les sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

Luego de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, les siguen Sergio Fajardo (7,6 por ciento), el voto en blanco (5,3 por ciento), Paloma Valencia (3,8 por ciento), Claudia López (3,7 por ciento), Miguel Uribe Londoño (2,1 por ciento), Vicky Dávila (1,9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,7 por ciento), Juan Carlos Pinzón (1,7 por ciento), Daniel Quintero (1,6 por ciento), Juan Manuel Galán (1,2 por ciento), Enrique Peñalosa (1,2 por ciento), Aníbal Gaviria (1,1 por ciento), Santiago Botero (1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Camilo Romero (0,8 por ciento), Roy Barreras (0,3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,1 por ciento), Juan Fernando Cristo (0,1 por ciento) y Daniel Palacios (0,1 por ciento).

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Vea la ficha técnica de la encuesta de Atlas Intel para SEMANA