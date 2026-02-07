POLÍTICA

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

Encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela cómo está el panorama con miras a las elecciones legislativas y presidenciales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 1:51 p. m.
Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático
Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático Foto: ESTEBAN VEGA

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA da cuenta de cómo le iría a la senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático, en la eventualidad de que gane la Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo de 2026.

AtlasIntel midió, por aparte, la intención de voto que tendría Paloma Valencia en primera vuelta, en caso de resultar ganadora en La Gran Consulta por Colombia, y ese indicador llega a 8,7 por ciento. Eso quiere decir que la candidata del Centro Democrático, aunque resulte ganadora en la consulta el próximo 8 de marzo, no tiene hoy la fuerza suficiente para acercarse a los punteros.

Paloma Valencia registra 8,7 %si no llegaran a existir indecisos con su voto. Ahora bien, bajo la eventualidad de que sí existan personas indecisas, su porcentaje pasa a 7,6 %.

Encuesta Atlas Intel 2026
Encuesta Atlas Intel 2026 Foto: Atlas Intel - Semana

La candidatura de Paloma Valencia recuerda lo sucedido con Óscar Iván Zuluaga en 2022, cuando una buena parte del Centro Democrático ya había tomado la decisión previa de respaldar a Federico Gutiérrez.

Política

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Política

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

Política

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Política

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Política

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Política

Exclusivo: una asociación afro que en el pasado tuvo nexos con las hermanas Guerrero ha manejado más de 40.000 millones de pesos durante el Gobierno Petro

Política

Gustavo Petro encendió la arena política al hablar de “no hacer consultas para nadie” tras exclusión de Iván Cepeda

El Debate

¿Cuánto cobran los asesores de Roy Barreras y Sergio Fajardo? Gustavo Bolívar habla de “billete grande” y revela montos tras hacer “cotizaciones”

El Debate

Gustavo Bolívar saca a la luz la “estrategia desleal” de Roy Barreras para mostrar más votos que Iván Cepeda

Los resultados también dejan ver que si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el primero obtendría el 35,2 por ciento de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático llegaría al 26,9 por ciento. En este caso, Cepeda ganaría por una diferencia de 8,3 puntos porcentuales.

ED 2272
EN SEGUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? IVÁN CEPEDA-PALOMA VALENCIA Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

La encuesta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 por ciento. A nivel general, la encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que la competencia sería entre Abelardo de la Espriella (32,1 por ciento de intención de voto) e Iván Cepeda (31,4 por ciento). Aunque todo puede cambiar, lo cierto hoy es que ambos candidatos presidenciales, ideológicamente ubicados en los polos opuestos de la derecha y la izquierda, están en empate técnico por el primer lugar y les sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

Luego de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, les siguen Sergio Fajardo (7,6 por ciento), el voto en blanco (5,3 por ciento), Paloma Valencia (3,8 por ciento), Claudia López (3,7 por ciento), Miguel Uribe Londoño (2,1 por ciento), Vicky Dávila (1,9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,7 por ciento), Juan Carlos Pinzón (1,7 por ciento), Daniel Quintero (1,6 por ciento), Juan Manuel Galán (1,2 por ciento), Enrique Peñalosa (1,2 por ciento), Aníbal Gaviria (1,1 por ciento), Santiago Botero (1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Camilo Romero (0,8 por ciento), Roy Barreras (0,3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,1 por ciento), Juan Fernando Cristo (0,1 por ciento) y Daniel Palacios (0,1 por ciento).

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros
Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel
La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas_Semana 260205 by Publicaciones Semana S.A.

Vea la ficha técnica de la encuesta de Atlas Intel para SEMANA

Más de Política

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Vicky Dávila, Gustavo Petro y el ELN.

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

Plenaria

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

De izquierda a derecha: Juan Carlos Pinzón e Iván Cepeda.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

2272

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

ED 272

Exclusivo: una asociación afro que en el pasado tuvo nexos con las hermanas Guerrero ha manejado más de 40.000 millones de pesos durante el Gobierno Petro

Ana Milena Muñoz vive entre Colombia y El Cairo. Actualmente, ayuda a la campaña al Senado de su hija, María Paz Gaviria, quien tiene el aval del Partido Liberal.

Ana Milena Muñoz, esposa de César Gaviria, habló con SEMANA. Dijo que Petro “no es estadista”, le da “temor” una presidencia de Cepeda y contó cómo Laura Sarabia la puso entre ojos

ED 2272

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

Noticias Destacadas