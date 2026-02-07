La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Las elecciones al Congreso de la República tendrán lugar el 8 de marzo de 2026.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

El estudio de AtlasIntel midió la intención de voto de las listas al Senado. El primer lugar, en votos válidos, es para el Pacto Histórico, con el 24,3 por ciento. Les siguen el Centro Democrático (20,5 por ciento), el Partido Liberal (11,6 por ciento), el Partido Conservador (8,5 por ciento), el Partido de la U (7,8 por ciento), la Alianza Verde (7,3 por ciento), Cambio Radical y Alma (4,8 por ciento), Salvación Nacional (2,9 por ciento), ¡Ahora Colombia! (Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), con 2,3 por ciento, Fuerza Ciudadana (2 por ciento), La Lista de Oviedo-Con Toda por Colombia (0,8 por ciento), Partido Verde Oxígeno (0,4 por ciento), Patriotas (0,3 por ciento), Colombia Segura y Próspera (0,2 por ciento), Creemos (0,2 por ciento) y Frente Amplio Unitario (0,1 por ciento).

ELECCIÓN DE CONGRESO. Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

Posterior a las elecciones al Congreso tendrán lugar las elecciones presidenciales.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Los resultados con miras al Legislativo están dentro de los resultados del estudio electoral más grande realizado hasta ahora y dado a conocer por SEMANA.

Una encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que la competencia sería entre Abelardo de la Espriella (32,1 por ciento de intención de voto) e Iván Cepeda (31,4 por ciento). Aunque todo puede cambiar, lo cierto hoy es que ambos candidatos presidenciales, ideológicamente ubicados en los polos opuestos de la derecha y la izquierda, están en empate técnico por el primer lugar y les sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

El estudio de AtlasIntel es el más grande que se ha realizado hasta ahora en medio de esta campaña, teniendo en cuenta su significativa muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país, conforme a lo exigido por la nueva ley. La encuesta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 por ciento.

Luego de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, les siguen Sergio Fajardo (7,6 por ciento), el voto en blanco (5,3 por ciento), Paloma Valencia (3,8 por ciento), Claudia López (3,7 por ciento), Miguel Uribe Londoño (2,1 por ciento), Vicky Dávila (1,9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,7 por ciento), Juan Carlos Pinzón (1,7 por ciento), Daniel Quintero (1,6 por ciento), Juan Manuel Galán (1,2 por ciento), Enrique Peñalosa (1,2 por ciento), Aníbal Gaviria (1,1 por ciento), Santiago Botero (1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Camilo Romero (0,8 por ciento), Roy Barreras (0,3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,1 por ciento), Juan Fernando Cristo (0,1 por ciento) y Daniel Palacios (0,1 por ciento).

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Vea la ficha técnica de la encuesta de Atlas Intel para SEMANA