Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

SEMANA dio a conocer cómo está la competencia por la Presidencia de la República.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Bajo ese contexto, los resultados dan cuenta de que Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, cuenta con el 1,7 por ciento de intención de voto.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió distintos escenarios de una segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Pinzón, el candidato de la izquierda ganaría con una amplia ventaja (35,8 por ciento de intención de voto) frente al exministro de Defensa del Gobierno Santos (18,8 por ciento). Es decir, se registraría una diferencia de 17 puntos porcentuales a favor de Cepeda.

GUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? IVÁN CEPEDA- JUAN CARLOS PINZÓN Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

Pinzón participará en la consulta del 8 de marzo de 2026. Según los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en el caso de La Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia (26,9 por ciento) y Vicky Dávila (15,4 por ciento) lideran la intención de voto en ese bloque de derecha y centroderecha.

A ambas les siguen Aníbal Gaviria (9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (7,5 por ciento), Juan Carlos Pinzón (7 por ciento), Enrique Peñalosa (6,5 por ciento), Juan Manuel Galán (4 por ciento), David Luna (3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,5 por ciento), voto en blanco (9 por ciento) y no sé (11,9 por ciento). De este grupo, Vicky Dávila fue quien más creció entre enero y febrero, ya que su intención de voto se duplicó en el último mes al pasar de 7 por ciento a 15,4 por ciento.

AtlasIntel reveló también la intención de votos válidos por esta consulta, al excluir los indecisos, y en ese escenario la medición arrojó los siguientes resultados: Paloma Valencia (30,3 por ciento), Vicky Dávila (17,6 por ciento), Aníbal Gaviria (10,3 por ciento), Juan Daniel Oviedo (8,6 por ciento), Juan Carlos Pinzón (8 por ciento), Enrique Peñalosa (7,1 por ciento), Juan Manuel Galán (4,3 por ciento), David Luna (3,1 por ciento) y Mauricio Cárdenas (0,8 por ciento).

INTENCIÓN DE VOTO. GRAN CONSULTA POR COLOMBIA. SI ESTOS FUERAN LOS CANDIDATOS, Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: