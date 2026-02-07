POLÍTICA

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

SEMANA reveló los resultados del estudio electoral más grande realizado hasta ahora. Así le iría al exministro de Defensa.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
De izquierda a derecha: Juan Carlos Pinzón e Iván Cepeda, aspirantes presidenciales
De izquierda a derecha: Juan Carlos Pinzón e Iván Cepeda, aspirantes presidenciales Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

SEMANA dio a conocer cómo está la competencia por la Presidencia de la República.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Bajo ese contexto, los resultados dan cuenta de que Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, cuenta con el 1,7 por ciento de intención de voto.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió distintos escenarios de una segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Pinzón, el candidato de la izquierda ganaría con una amplia ventaja (35,8 por ciento de intención de voto) frente al exministro de Defensa del Gobierno Santos (18,8 por ciento). Es decir, se registraría una diferencia de 17 puntos porcentuales a favor de Cepeda.

ED 2272
GUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? IVÁN CEPEDA- JUAN CARLOS PINZÓN Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

Pinzón participará en la consulta del 8 de marzo de 2026. Según los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en el caso de La Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia (26,9 por ciento) y Vicky Dávila (15,4 por ciento) lideran la intención de voto en ese bloque de derecha y centroderecha.

A ambas les siguen Aníbal Gaviria (9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (7,5 por ciento), Juan Carlos Pinzón (7 por ciento), Enrique Peñalosa (6,5 por ciento), Juan Manuel Galán (4 por ciento), David Luna (3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,5 por ciento), voto en blanco (9 por ciento) y no sé (11,9 por ciento). De este grupo, Vicky Dávila fue quien más creció entre enero y febrero, ya que su intención de voto se duplicó en el último mes al pasar de 7 por ciento a 15,4 por ciento.

AtlasIntel reveló también la intención de votos válidos por esta consulta, al excluir los indecisos, y en ese escenario la medición arrojó los siguientes resultados: Paloma Valencia (30,3 por ciento), Vicky Dávila (17,6 por ciento), Aníbal Gaviria (10,3 por ciento), Juan Daniel Oviedo (8,6 por ciento), Juan Carlos Pinzón (8 por ciento), Enrique Peñalosa (7,1 por ciento), Juan Manuel Galán (4,3 por ciento), David Luna (3,1 por ciento) y Mauricio Cárdenas (0,8 por ciento).

ED 2272
INTENCIÓN DE VOTO. GRAN CONSULTA POR COLOMBIA. SI ESTOS FUERAN LOS CANDIDATOS, Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas_Semana 260205 by Publicaciones Semana S.A.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica

2272

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

ED 272

Exclusivo: una asociación afro que en el pasado tuvo nexos con las hermanas Guerrero ha manejado más de 40.000 millones de pesos durante el Gobierno Petro

Ana Milena Muñoz vive entre Colombia y El Cairo. Actualmente, ayuda a la campaña al Senado de su hija, María Paz Gaviria, quien tiene el aval del Partido Liberal.

Ana Milena Muñoz, esposa de César Gaviria, habló con SEMANA. Dijo que Petro “no es estadista”, le da “temor” una presidencia de Cepeda y contó cómo Laura Sarabia la puso entre ojos

ED 2272

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

Eduardo Montealegre hizo advertecnia a Iván Cepeda en medio de la campaña política.

“Roy no tiene barreras”: Eduardo Montealegre arremete contra Roy Barreras, y le advierte a Iván Cepeda el riesgo si lo nombra fórmula vicepresidencial

Luz María Echeverri Lara escribió un libro en el que dejó plasmado el expediente del secuestro y asesinato que sufrió su mamá, Gloria Lara.

Luz María Echeverri exige esclarecer el crimen de su mamá, Gloria Lara: “El presidente Petro maneja una versión que favorece a los asesinos”

ED 2272

El huracán Roy: las últimas movidas del candidato presidencial que dividió a la izquierda petrista e irritó a Iván Cepeda

Los candidatos a la presidencia de La Gran Consulta por Colombia estuvieron en el debate del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA, moderado por su director general, Yesid Lancheros.

Debate presidencial de SEMANA: estas son las propuestas de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia

