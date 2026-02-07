A tan solo 114 días de que los colombianos asistan a las urnas para elegir al próximo presidente de la república, el próximo 31 de mayo, una encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que la competencia sería entre Abelardo de la Espriella (32,1 por ciento de intención de voto) e Iván Cepeda (31,4 por ciento). Aunque todo puede cambiar, lo cierto hoy es que ambos candidatos presidenciales, ideológicamente ubicados en los polos opuestos de la derecha y la izquierda, están en empate técnico por el primer lugar y les sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

El estudio de AtlasIntel es el más grande que se ha realizado hasta ahora en medio de esta campaña, teniendo en cuenta su significativa muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país, conforme a lo exigido por la nueva ley. La encuesta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 por ciento.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda puntean en la encuesta.

Luego de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, les siguen Sergio Fajardo (7,6 por ciento), el voto en blanco (5,3 por ciento), Paloma Valencia (3,8 por ciento), Claudia López (3,7 por ciento), Miguel Uribe Londoño (2,1 por ciento), Vicky Dávila (1,9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,7 por ciento), Juan Carlos Pinzón (1,7 por ciento), Daniel Quintero (1,6 por ciento), Juan Manuel Galán (1,2 por ciento), Enrique Peñalosa (1,2 por ciento), Aníbal Gaviria (1,1 por ciento), Santiago Botero (1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Camilo Romero (0,8 por ciento), Roy Barreras (0,3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,1 por ciento), Juan Fernando Cristo (0,1 por ciento) y Daniel Palacios (0,1 por ciento).

Intención de voto para la primera vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Esos resultados hacen referencia a la intención de votos válidos, es decir, tienen en cuenta las respuestas de las personas que ya tomaron una decisión frente a las elecciones presidenciales que se avecinan y excluyen el porcentaje de votantes indecisos (7,7 por ciento del total) y el de aquellos que no votarán (3,9 por ciento).

La encuesta muestra un rechazo hacia Iván Cepeda como posible presidente de Colombia. Foto: AtlasIntel - SEMANA

AtlasIntel también midió, por aparte, la intención de voto que tendría Paloma Valencia en primera vuelta, en caso de resultar ganadora en La Gran Consulta por Colombia, y ese indicador llega a apenas 8,7 por ciento. Eso quiere decir que la candidata del Centro Democrático, aunque resulte ganadora en la consulta el próximo 8 de marzo, no tiene hoy la fuerza suficiente para acercarse a los punteros.

En ese sentido, la candidatura de Paloma Valencia recuerda lo sucedido con Óscar Iván Zuluaga en 2022, cuando una buena parte del Centro Democrático ya había tomado la decisión previa de respaldar a Federico Gutiérrez.

En el caso de Sergio Fajardo, los números también revelan que no le alcanzan hoy para acercarse a los punteros. En una medición cerrada entre él, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el exgobernador de Antioquia llega solamente al 13,2 por ciento de la intención de voto. En ese mismo escenario, Cepeda registra 35,1 por ciento y Abelardo llega a 34,4 por ciento.

Los datos muestran una competencia muy reñida entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por regiones y población según las edades. Cepeda lidera la intención de voto en el Caribe y el Pacífico, mientras que De la Espriella gana en las regiones Central, en la Orinoquía y Amazonía, y en Bogotá. Por edades, Cepeda es fuerte entre los jóvenes de 18 a 24 años, y De la Espriella entre las personas de 45 a 59 años. En hombres, De la Espriella le saca una leve ventaja a Cepeda y ambos están empatados en la votación entre las mujeres.

La segunda vuelta

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió distintos escenarios de una segunda vuelta, que se votaría el próximo 21 de junio en caso de que ningún aspirante logre obtener la mitad más uno de los votos el 31 de mayo. De acuerdo con los resultados, Abelardo de la Espriella (36,8 por ciento) sería el único que derrotaría a Iván Cepeda (34,6 por ciento). En los demás casos, Cepeda sería el ganador.

Iván Cepeda-Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Por ejemplo, en una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Pinzón, el candidato de la izquierda ganaría con una amplia ventaja (35,8 por ciento de intención de voto) frente al exministro de Defensa del Gobierno Santos (18,8 por ciento). Es decir, se registraría una diferencia de 17 puntos porcentuales a favor de Cepeda.

Iván Cepeda- Juan Carlos Pinzón en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el primero obtendría el 35,2 por ciento de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático llegaría al 26,9 por ciento. En este caso, Cepeda ganaría por una diferencia de 8,3 puntos porcentuales.

Iván Cepeda y Paloma Valencia en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Igualmente, se midió lo que ocurriría en una hipotética segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo. El candidato de la izquierda, con el 33,7 por ciento, derrotaría al exgobernador de Antioquia (26,2 por ciento), y le sacaría una distancia de 7,5 puntos porcentuales.

Iván Cepeda y Sergio Fajardo en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Y, finalmente, AtlasIntel proyectó una eventual segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. En este caso, el candidato del movimiento Defensores de la Patria alcanzaría el 31,8 por ciento de la intención de voto, y Fajardo llegaría al 21,7 por ciento. Es decir, habría una distancia a favor de De la Espriella de 10,1 puntos porcentuales.

Abelardo de La Espriella y Sergio Fajardo en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Frente a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, AtlasIntel preguntó cuál de ellos dos provoca más rechazo como presidente de la república. Según los resultados, Iván Cepeda tiene un rechazo del 43,9 por ciento, mientras que el rechazo por De la Espriella llega al 33,6 por ciento. Un 22,5 por ciento de los encuestados afirmó que los rechazaba a ambos.

Las consultas

El próximo 8 de marzo se votarán las consultas. Según los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en el caso de La Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia (26,9 por ciento) y Vicky Dávila (15,4 por ciento) lideran la intención de voto en ese bloque de derecha y centroderecha.

Intención de voto para la Gran Consulta por Colombia. Foto: AtlasIntel - SEMANA

A ambas les siguen Aníbal Gaviria (9 por ciento), Juan Daniel Oviedo (7,5 por ciento), Juan Carlos Pinzón (7 por ciento), Enrique Peñalosa (6,5 por ciento), Juan Manuel Galán (4 por ciento), David Luna (3 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,5 por ciento), voto en blanco (9 por ciento) y no sé (11,9 por ciento). De este grupo, Vicky Dávila fue quien más creció entre enero y febrero, ya que su intención de voto se duplicó en el último mes al pasar de 7 por ciento a 15,4 por ciento.

AtlasIntel reveló también la intención de votos válidos por esta consulta, al excluir los indecisos, y en ese escenario la medición arrojó los siguientes resultados: Paloma Valencia (30,3 por ciento), Vicky Dávila (17,6 por ciento), Aníbal Gaviria (10,3 por ciento), Juan Daniel Oviedo (8,6 por ciento), Juan Carlos Pinzón (8 por ciento), Enrique Peñalosa (7,1 por ciento), Juan Manuel Galán (4,3 por ciento), David Luna (3,1 por ciento) y Mauricio Cárdenas (0,8 por ciento).

La encuesta midió la posibilidad de una consulta del Frente por la Vida en la que participaba Iván Cepeda, teniendo en cuenta que la recolección de datos del estudio se inició antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidiera esta semana la participación de él en la consulta del próximo 8 de marzo.

Intención de voto consulta Frente por la Vida. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Los resultados muestran que Cepeda hubiese barrido en esa consulta de la izquierda, pues obtuvo el 82,9 por ciento de la intención de votos totales, mientras que Daniel Quintero llegó a 2,7 por ciento y Roy Barreras igualmente a 2,7 por ciento de intención de voto. Camilo Romero registró 1,2 por ciento. En los votos válidos por esta consulta, Iván Cepeda crece al 87,3 por ciento, Daniel Quintero llega al 2,8 por ciento, Roy Barreras también tendría 2,8 por ciento y Camilo Romero registraría 1,3 por ciento.

Según los resultados del estudio, 1.003 personas de las 7.298 entrevistadas manifestaron que votarán por La Gran Consulta por Colombia, lo que equivale al 14 por ciento. Si se estima que la votación del próximo 8 de marzo podría oscilar aproximadamente en 22 millones de electores, dicha consulta tendría entre 2,8 y 3 millones de votos, de acuerdo con AtlasIntel. La cifra podría aumentar considerando que, en esta oportunidad, habrá un solo tarjetón para las consultas. Las elecciones al Congreso, que coinciden el mismo día, y las maquinarias podrían impulsar igualmente una mayor votación.

Por su parte, en el caso del Frente por la Vida, 1.665 personas de las 7.298 respondieron que votarían por esa coalición, lo que equivale al 22 por ciento. Hay que tener en cuenta que esa medición se hizo antes de que el CNE impidiera que Cepeda participara de dicha consulta. Debido a que la intención de voto por Cepeda en ese escenario llegó al 82,9 por ciento, eso podría alterar las cifras y el entusiasmo de los votantes, y la cifra de votos podría ser menor. Si los que apoyan a Cepeda deciden no participar de la consulta de la izquierda, la misma podría tener menos de un millón de votos.

Sergio Fajardo decidió, por su parte, no medirse en ninguna consulta. Claudia López, por el contrario, competirá con Leonardo Huerta, un político poco conocido. Ellos dos tendrían derecho a una reposición de votos de hasta 18.000 millones de pesos (9.000 millones de pesos por candidato), el tope máximo de financiación antes de la primera vuelta.

En cualquier caso, las cifras del estudio de AtlasIntel para SEMANA demuestran que, salvo un milagro el 8 de marzo o una activación muy fuerte de las maquinarias, las consultas tendrían unos números muy por debajo frente a 2022, cuando la coalición en la que participó Gustavo Petro llegó hasta 5,8 millones de votos. En ese año, igualmente, la consulta en la que participó Federico Gutiérrez registró casi 4 millones de votos. Y, en 2018, la consulta en la que ganó Iván Duque llegó a 5,8 millones de votos.

Este año, si las consultas no tienen una votación relevante, les daría más fuerza electoral a los dos punteros: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Intención de voto en elecciones al Congreso. Foto: AtlasIntel - SEMANA

El estudio de AtlasIntel midió la intención de voto de las listas al Senado. El primer lugar, en votos válidos, es para el Pacto Histórico, con el 24,3 por ciento. Les siguen el Centro Democrático (20,5 por ciento), el Partido Liberal (11,6 por ciento), el Partido Conservador (8,5 por ciento), el Partido de la U (7,8 por ciento), la Alianza Verde (7,3 por ciento), Cambio Radical y Alma (4,8 por ciento), Salvación Nacional (2,9 por ciento), ¡Ahora Colombia! (Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), con 2,3 por ciento, Fuerza Ciudadana (2 por ciento), La Lista de Oviedo-Con Toda por Colombia (0,8 por ciento), Partido Verde Oxígeno (0,4 por ciento), Patriotas (0,3 por ciento), Colombia Segura y Próspera (0,2 por ciento), Creemos (0,2 por ciento) y Frente Amplio Unitario (0,1 por ciento).

Finalmente, sobre el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el 48,3 por ciento desaprueba la forma en que está conduciendo el país, y el 39,3 por ciento la aprueba. Por otra parte, el 38,1 por ciento calificó al Gobierno de malo/muy malo; el 35,6 por ciento, de excelente/bueno; y el 26,3 por ciento, de regular.

Aprobación presidencial. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Para los encuestados, el principal problema del país es la corrupción (37,8 por ciento). Luego aparecen la inseguridad (25 por ciento), la salud (12,3 por ciento), el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades (9,4 por ciento), la economía e inflación (4,8 por ciento), los impuestos altos y el Estado ineficiente (4,1 por ciento) y la educación (2,5 por ciento).

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: