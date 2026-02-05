Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

La precandidata presidencial envió un mensaje a candidatos que no participan en la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias de cuestionarla.

6 de febrero de 2026, 3:17 a. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia, pidió a sectores de oposición al presidente Gustavo Petro que no ataquen esa iniciativa.

“Llegó la hora de la verdad. Ojo, les hablo a todos los candidatos de oposición que aspiran a ser presidentes de Colombia y que no están en la gran consulta. ¿Para qué atacan la consulta si, al final, en una segunda vuelta, si son ustedes, van a necesitar ese apoyo? Lo que siembren ahora, recogerán para el momento definitivo”, dijo mediante un video.

En su intervención agregó: “Es una mala estrategia, poco inteligente, peligrosa para el futuro del país. En honor a la democracia y la libertad que defendemos como oposición, votemos la gran consulta y derrotemos la consulta de Petro y derrotemos a Iván Cepeda y a toda esa porquería que representan”.

A través del mensaje, Dávila invitó a los colombianos a salir a participar de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Estoy segura de que los colombianos de a pie, los valientes, los que son dueños de su destino, van a salir a votar la gran consulta por el futuro de Colombia. Nadie los manda, nadie los maneja, nadie les dice qué hacer. Y, candidatos, recuerden: El que siembra vientos recogerá tempestades”, detalló la precandidata presidencial.

