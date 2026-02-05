Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Una encuesta de AtlasIntel para SEMANA, que entrevistó presencialmente a 7.298 personas en todas las regiones del país, revela que Vicky Dávila dobló su intención de voto en el último mes en la Gran Consulta por Colombia, al pasar de 7 por ciento en enero a 15,4 por ciento en febrero. Ese resultado la ubica en el segundo lugar luego de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien registra un 26,9 por ciento de intención de voto en esa coalición.

Por su parte, el candidato que más cae en la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia fue el exministro del Gobierno Santos Juan Carlos Pinzón, quien perdió casi la mitad de su apoyo al pasar del 13,1 por ciento al 7 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

Hoy, Pinzón está en el sexto lugar de la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, por debajo de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria (9 por ciento), el voto en blanco (9 por ciento) y Juan Daniel Oviedo (7,5 por ciento).

Luego de Pinzón, según los resultados, están Enrique Peñalosa (6,5 por ciento), Juan Manuel Galán (4 por ciento), David Luna (3 por ciento) y Mauricio Cárdenas (0,5 por ciento).

Intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA Foto: SEMANA

Crecimiento en la intención de voto de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, entre enero y febrero de 2026 Foto: SEMANA

Aunque a todos se les vio juntos en la foto, ni Juan Carlos Pinzón ni Juan Manuel Galán se inscribieron oficialmente en la Gran Consulta por Colombia este miércoles, y tienen plazo hasta este viernes 6 de febrero para hacerlo.

Este fin de semana, en su portada y en las plataformas digitales, SEMANA revelará todos los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para este medio. Ese estudio, La encuesta de AtlasIntel, la más grande realizada hasta ahora y que será conocida por los colombianos, se realizó entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA Foto: SEMANA

