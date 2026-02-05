Política

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

En los últimos días, ambos candidatos habían conversado para explorar esa posibilidad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

5 de febrero de 2026, 12:36 p. m.
Sergio Fajardo y Claudia López estaban en conversaciones.
Sergio Fajardo y Claudia López estaban en conversaciones. Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo anunció que no participará de la consulta propuesta por Claudia López. “Voy directo a la primera vuelta presidencial”, anunció en un comunicado.

Sergio Fajardo primera vuelta
Sergio Fajardo, primera vuelta. Foto: Suministrada

Según explicó Fajardo, toma esta decisión porque se trata de un momento decisivo para el país. “Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”, dijo.

Fajardo agradeció a quienes lo invitaron a participar de ese proceso y aseguró que son personas que respeta y valora. “Escuché con atención sus argumentos. Reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”, mencionó el candidato presidencial.

El exgobernador de Antioquia afirmó que para derrotar a eso que llama “los extremos” está construyendo una nueva mayoría que convoque desde una “izquierda moderada” hasta una “derecha moderada”. Se trataría de una “mayoría simple, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción”.

Política

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

Política

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

Política

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

Política

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué gana?

Política

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

Política

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Política

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

El Debate

Le hacen invitación a Sergio Fajardo en vivo para que se una a la Gran Consulta por Colombia: “Es lo que espera el colombiano”

Confidenciales

Sergio Fajardo anunció adhesión de congresista de la Alianza Verde y envió mensaje al partido: “Nunca me dejaron entrar”

Confidenciales

“Tanta habladera de paja, tanta fanfarronería”: la respuesta de Sergio Fajardo a la invitación de De la Espriella a debatir de cara a las presidenciales

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

A pesar de su decisión, Fajardo aseguró que hará todos los esfuerzos para encontrarse con quienes comparten esa visión de país, pues considera que en estos momentos se necesita sumar, escuchar y no dividir. “No imponer, construir, no destruir”, afirmó.

“Arrancamos desde atrás. Los extremos quieren que nuestra alternativa desaparezca. El camino es largo y estrecho. Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir”, señaló el candidato presidencial.

Algunos líderes políticos han respaldado esa decisión. El exsenador Jorge Enrique Robledo lo apoyó. Ambos dirigen el Partido Dignidad y Compromiso.

ED 2271
Sergio Fajardo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Fajardo decidió ir a la primera vuelta a la Presidencia de la República. Felicitaciones. ¡En esa lucha estaremos!”, dijo el exsenador.

En las últimas horas, Claudia López había inscrito su consulta presidencial con solo dos candidatos, ella y el abogado Leonardo Huerta con el nombre de la Consulta por las Soluciones. En el caso de Maurice Armitage, rechazó invitación.

En los últimos días, Fajardo y López se habían sentado a conversar sobre la posibilidad de participar en una consulta. “Leonardo y yo tomamos la decisión de que la Consulta de las Soluciones quede abierta a otras personas, como Maurice Armitage y Sergio Fajardo, que la quieran integrar”, dijo la exalcaldesa de Bogotá.

La decisión de Fajardo implica que los tres punteros de las encuestas irán a la primera vuelta solos, pues en las últimas horas Iván Cepeda anunció que no participará de la consulta del Frente por la Vida tras la negativa del CNE, mientras que Abelardo de la Espriella había anunciado que no entraría a la Gran Consulta por Colombia.

Más de Política

Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

ED 2258

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

Congreso, Palacios Nariño Gustavo Petro

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué gana?

Susana Muhamad, Roy Barreras, Camilo Romero y Levy Rincón.

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Gustavo Petro publicó foto del conjuez Hollman Ibáñez Parra.

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Noticias Destacadas