Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo anunció que no participará de la consulta propuesta por Claudia López. “Voy directo a la primera vuelta presidencial”, anunció en un comunicado.

Sergio Fajardo, primera vuelta.

Según explicó Fajardo, toma esta decisión porque se trata de un momento decisivo para el país. “Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”, dijo.

Fajardo agradeció a quienes lo invitaron a participar de ese proceso y aseguró que son personas que respeta y valora. “Escuché con atención sus argumentos. Reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”, mencionó el candidato presidencial.

El exgobernador de Antioquia afirmó que para derrotar a eso que llama “los extremos” está construyendo una nueva mayoría que convoque desde una “izquierda moderada” hasta una “derecha moderada”. Se trataría de una “mayoría simple, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción”.

A pesar de su decisión, Fajardo aseguró que hará todos los esfuerzos para encontrarse con quienes comparten esa visión de país, pues considera que en estos momentos se necesita sumar, escuchar y no dividir. “No imponer, construir, no destruir”, afirmó.

“Arrancamos desde atrás. Los extremos quieren que nuestra alternativa desaparezca. El camino es largo y estrecho. Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir”, señaló el candidato presidencial.

Algunos líderes políticos han respaldado esa decisión. El exsenador Jorge Enrique Robledo lo apoyó. Ambos dirigen el Partido Dignidad y Compromiso.

Sergio Fajardo.

“Fajardo decidió ir a la primera vuelta a la Presidencia de la República. Felicitaciones. ¡En esa lucha estaremos!”, dijo el exsenador.

En las últimas horas, Claudia López había inscrito su consulta presidencial con solo dos candidatos, ella y el abogado Leonardo Huerta con el nombre de la Consulta por las Soluciones. En el caso de Maurice Armitage, rechazó invitación.

En los últimos días, Fajardo y López se habían sentado a conversar sobre la posibilidad de participar en una consulta. “Leonardo y yo tomamos la decisión de que la Consulta de las Soluciones quede abierta a otras personas, como Maurice Armitage y Sergio Fajardo, que la quieran integrar”, dijo la exalcaldesa de Bogotá.

La decisión de Fajardo implica que los tres punteros de las encuestas irán a la primera vuelta solos, pues en las últimas horas Iván Cepeda anunció que no participará de la consulta del Frente por la Vida tras la negativa del CNE, mientras que Abelardo de la Espriella había anunciado que no entraría a la Gran Consulta por Colombia.