POLÍTICA

Sergio Fajardo desmintió la supuesta renuncia a su candidatura presidencial para adherirse a otra campaña: “Falso”

Al contrario, el político paisa afirmó que en los próximos días se incorporarán a su campaña otras personalidades del país.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 2:35 p. m.
El candidato Sergio Fajardo junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, el día en que realizaron la inscripción de su candidatura en la Registraduría Nacional.
El candidato Sergio Fajardo junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, el día en que realizaron la inscripción de su candidatura en la Registraduría Nacional. Foto: COLPRENSA

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, le salió al paso a una serie de informaciones que apuntaban a que él dejaría su candidatura presidencial y buscaría adherirse a otra.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa donde destacó que junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, seguirá adelante en la contienda por la Casa de Nariño.

“Desde la campaña del candidato presidencial Sergio Fajardo queremos informarles que es falsa la información que circula sobre una supuesta retirada del candidato de la contienda electoral para adherirse a otra campaña”, precisaron.

Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y todo su equipo, “están más vivos que nunca”, reiteraron.

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Informaron que durante el mediodía de este martes, 24 de marzo, “se llevó a cabo una reunión centrada en la problemática de seguridad, uno de los temas álgidos que enfrenta el país y que con el Plan Guardián se buscará contrarrestar. Seguimos construyendo el mejor equipo de gobierno de la historia de Colombia. Edna Bonilla, Brigitte Baptiste, el general (r) Óscar Naranjo. Un verdadero equipo: serio, solvente y con experiencia. Un equipo a la altura de los desafíos que tiene y tendrá el país en materia de seguridad, crecimiento económico e igualdad de oportunidades”.

Además, se anunció que en los próximos días se incorporarán más nombres de reconocidas personalidades del país que se destacan en distintos sectores a la candidatura presidencial del matemático paisa.