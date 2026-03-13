Política

Sergio Fajardo inscribió su candidatura presidencial: “No nos resignamos a que sean los extremos los que nos digan cómo vivimos”

El candidato prometió que su compañera de fórmula, Edna Bonilla, destacará por sí misma en su posible gobierno.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 1:25 p. m.
El candidato Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial, realizó la inscripción ante la Registraduría Nacional.
El candidato Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial, realizó la inscripción ante la Registraduría Nacional. Foto: COLPRENSA

Sergio Fajardo inscribió su candidatura a la Presidencia en compañía de su fórmula, Edna Bonilla. El exgobernador de Antioquia y otras dos veces aspirante a la Casa de Nariño acudió a la autoridad electoral con seguidores del partido Dignidad y Compromiso y de la mano de su compañero de filas, el exsenador Jorge Enrique Robledo.

Fajardo les dijo a los colombianos que el país no tiene por qué resignarse a lo que ya tiene y sostuvo que él está preparado para trabajar por una Colombia en la que se produzcan cambios.

“Nos merecemos mucho más y estamos preparados para liderar esa Colombia que va a cambiar. Representamos a millones de colombianos y colombianas. Hoy empieza este cambio que necesita Colombia. No nos resignamos a que sean los extremos los que decidan cómo vivimos”, expresó Fajardo.

El candidato Sergio Fajardo junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla realizaron la inscripción de su candidatura en la Registraduria Nacional.
Sergio Fajardo oficializó su tercera candidatura a la Presidencia. Foto: COLPRENSA

El candidato aseguró que él y su fórmula tienen la capacidad de transformar al país a través de una nación que construya acuerdos y muestre cómo hacer política con dignidad y con respeto.

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“Aquí firmamos los sueños de muchos millones de colombianas y colombianos. Este es nuestro compromiso de cambiar a Colombia por un cambio serio y seguro”, celebró el candidato.

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Fajardo prometió que su fórmula vicepresidencial no será su sombra en un eventual gobierno, sino que brillará con luz propia. El candidato se decantó por el perfil de Bonilla debido a su experiencia en el sector educativo, trayectoria en la que destaca su paso por la Secretaría de Educación de Bogotá.

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El exsenador Robledo aseguró que acompaña esa candidatura con la convicción de que Colombia “necesita una alternativa democrática, seria y comprometida con el progreso del país”, para que encuentre un mejor rumbo.

Antes de acudir a la Registraduría, Fajardo y Bonilla compartieron un desayuno con sus familias.