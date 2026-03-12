Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Iván Cepeda (36,4 %), Abelardo de la Espriella (27,9 %) y Paloma Valencia (17,5 %) lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Se trata de una medición digital, realizada entre el 10 y el 12 de marzo, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). La muestra abarca un total de 4.291 personas en todo el país, conforme a lo exigido por la nueva ley de encuestas. El estudio tiene un margen de error de 2 por ciento.

Luego de los tres punteros, según los resultados, en votos válidos, está Sergio Fajardo (7,8 %); Claudia López (1,7 %); Clara López (1,2%); Roy Barreras (0,9 %); Juan Fernando Cristo (0,8 %); Luis Gilberto Murillo (0,7 %); Santiago Botero (0,6 %); Carlos Felipe Córdoba (0,6 %); Maurice Armitage (0,3 %); Sondra Macollins (0,1 %); Luis Carlos Reyes (0,1 %); Daniel Palacios (0,1 %); Miguel Uribe Londoño (0 %); y Mauricio Lizcano (0 %).

El estudio también midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se realizaría el domingo 21 de junio. En ese sentido, Paloma Valencia (45,7 %) derrotaría a Iván Cepeda (38,4 %). Igualmente, Abelardo de la Espriella (43,5 %) derrotaría a Cepeda (39,2 %).

Otros escenarios evidencian que Iván Cepeda (36,9 %), en una eventual segunda vuelta, estaría en empate técnico con Sergio Fajardo (36,7 %).

Por su parte, en un escenario de segunda vuelta, Abelardo de la Espriella (38,6 %) derrotaría a Sergio Fajardo (26,1 %). Lo mismo ocurriría en el caso de que se enfrenten Paloma Valencia (41,2 %) y Sergio Fajardo (22,9 %).

Según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el 45,3 % considera que el gobierno de Gustavo Petro es malo y muy malo; el 33,7 % lo califica de excelente y bueno; y el 21,1 % de regular. Por su parte, el 53,7 % desaprueba la gestión del presidente Petro, y el 37,5 % la aprueba.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: