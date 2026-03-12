POLÍTICA

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

La más reciente medición fue realizada entre este 10 y 12 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:39 p. m.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Iván Cepeda (36,4 %), Abelardo de la Espriella (27,9 %) y Paloma Valencia (17,5 %) lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Se trata de una medición digital, realizada entre el 10 y el 12 de marzo, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). La muestra abarca un total de 4.291 personas en todo el país, conforme a lo exigido por la nueva ley de encuestas. El estudio tiene un margen de error de 2 por ciento.

Luego de los tres punteros, según los resultados, en votos válidos, está Sergio Fajardo (7,8 %); Claudia López (1,7 %); Clara López (1,2%); Roy Barreras (0,9 %); Juan Fernando Cristo (0,8 %); Luis Gilberto Murillo (0,7 %); Santiago Botero (0,6 %); Carlos Felipe Córdoba (0,6 %); Maurice Armitage (0,3 %); Sondra Macollins (0,1 %); Luis Carlos Reyes (0,1 %); Daniel Palacios (0,1 %); Miguel Uribe Londoño (0 %); y Mauricio Lizcano (0 %).

El estudio también midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se realizaría el domingo 21 de junio. En ese sentido, Paloma Valencia (45,7 %) derrotaría a Iván Cepeda (38,4 %). Igualmente, Abelardo de la Espriella (43,5 %) derrotaría a Cepeda (39,2 %).

Política

Gustavo Petro reveló detalles de la segunda llamada telefónica con Donald Trump: “Sin OFAC y sin mafias”

Política

Partido Conservador no tendrá candidato presidencial y definirá a qué aspirante apoyará

Política

Casos en 11 de los 12 delitos de alto impacto presentaron reducciones significativas durante el primer bimestre de 2026

Política

“Vamos a garantizar que la JEP reciba todos los recursos necesarios que permitan rendir cuentas al final de nuestro gobierno”: Juan Daniel Oviedo

Política

Abelardo de la Espriella ya es oficialmente candidato a la Presidencia: el abogado se inscribió junto a José Manuel Restrepo

Política

“Se disculpó”: desde la Casa de Nariño revelaron detalles de la llamada que tuvo Gustavo Petro con Donald Trump

Política

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol se articule con Venezuela: “Cháchara de la oposición sobre la quiebra es, por ahora, carreta”

Política

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

Nación

¿Cuándo vuelve a haber elecciones en Colombia y para qué son? Podrían ser más de una y se cruzarían con el Mundial de fútbol

Política

La hora decisiva: los colombianos elegirán este domingo al nuevo Congreso, que enfrentará los desafíos más grandes en la historia reciente del país. Así está la puja en Senado y Cámara

Otros escenarios evidencian que Iván Cepeda (36,9 %), en una eventual segunda vuelta, estaría en empate técnico con Sergio Fajardo (36,7 %).

Por su parte, en un escenario de segunda vuelta, Abelardo de la Espriella (38,6 %) derrotaría a Sergio Fajardo (26,1 %). Lo mismo ocurriría en el caso de que se enfrenten Paloma Valencia (41,2 %) y Sergio Fajardo (22,9 %).

Según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el 45,3 % considera que el gobierno de Gustavo Petro es malo y muy malo; el 33,7 % lo califica de excelente y bueno; y el 21,1 % de regular. Por su parte, el 53,7 % desaprueba la gestión del presidente Petro, y el 37,5 % la aprueba.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: