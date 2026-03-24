Sergio Fajardo anuncia a Juan José Echavarría como su ministro de Hacienda

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda si se convierte en presidente de la República.

El candidato para las elecciones de 2026 ha estado anunciando los nombres de quienes integrarían su gabinete en la Casa de Nariño, entre ellos la académica Brigitte Baptiste como ministra de Ambiente.

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Fajardo destacó que su eventual ministro de Hacienda “es una persona con una vasta experiencia. El sentido de su nombramiento es que, en este momento, cuando el país tiene una crisis fiscal, la confianza está por el suelo y Colombia genera inseguridades en muchos sentidos, su trayectoria es un mensaje de seriedad en el manejo de la economía”.

Echavarría es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, magíster en Economía de la Universidad de Boston y egresado del programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional. Fajardo resaltó, además, la trayectoria de Echavarría como viceministro de Comercio Exterior, gerente del Banco de la República y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.