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Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y su anécdota del día que le hicieron una propuesta corrupta: “Hoy está viva”

Bonilla habló en El Debate de SEMANA sobre varios temas.

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Redacción Debate
19 de marzo de 2026, 1:04 p. m.
Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.
Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Foto: Paula López

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, dejó claro en El Debate de SEMANA que no dudaría en trabajar con políticos de diferentes sectores, resaltando que ella hace parte de un proyecto que es abierto a escuchar a todos.

No obstante, Bonilla advirtió que a ella le gusta “todo sobre la mesa” y es de cero triquiñuelas. De hecho, recordó en El Debate la única vez que alguien se le acercó con la intención de hacerle una propuesta corrupta.

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“Yo llevo más de 30 años de trayectoria en el servicio público y yo lo tengo que decir. A mí una persona que hoy está viva, es la única que se atrevió a hacerme una propuesta… como entró, salió rapidito. Y he trabajado con muchos políticos. Nadie se atreve a hacerme a mí una propuesta frente a temas de corrupción, porque todo es transparente. Entonces, ¿que si queremos trabajar con la clase política? Claro, y Sergio me lo ha dicho: tiende puentes, tendamos puentes, hablemos con los políticos, pero con reglas claras”, dijo Bonilla en El Debate.

Por otra parte, aseguró que el presidente Gustavo Petro se ha rajado durante su mandato en los temas relacionados con educación.

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“Yo reconozco algunos avances, por ejemplo en formación integral, reconozco avances en la educación escolar, reconozco avances en haber escuchado a las comunidades educativas, pero en este momento hay muchas deudas en educación. Por ejemplo, en educación inicial, no se avanzó. Insisto, esa sería una de las banderas nuestras fundamentales. Los niños y las niñas no dan votos, las mamás sí, y les estamos diciendo que eso es prioritario”, destacó en El Debate.

Y agregó: “Le voy a decir otra de las cosas que es mi sentir además: la gobernanza universitaria. Yo creo que convertir a los jóvenes en unos sujetos políticos, politiqueros, es un error. Y creo que nosotros tenemos que dar oportunidades reales. Tenemos que decirles a los jóvenes, sin mentiras, sin engaños: queremos formarlos”.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Foto: Paula López

En tal sentido, Bonilla calificó al presidente Petro con un 2.5, en una escala del 1 al 5, sobre lo hecho por él en temas de educación.

¿Quién es Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

Lo que pasa es que esperábamos mucho más y cuando usted tiene unas expectativas… Pues desafortunadamente yo tenía muchas expectativas con este Gobierno en materia educativa y no; yo soy de las ‘petriste’; me parece que lo mejor del Gobierno Petro fue el Plan de Desarrollo, pero desgraciadamente no se cumplió”, señaló Bonilla en El Debate.