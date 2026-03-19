Fórmula vicepresidencial confesó que se convirtió en ‘petriste’ al sentirse decepcionada de Petro: “Esperábamos mucho más”

Ya casi se acaba el Gobierno del presidente Gustavo Petro y muchas personas han confesado sentirse decepcionadas por la forma en la que manejó el país. Incluso, han llegado a revelar que en las próximas elecciones no le darán su apoyo.

De hecho, la situación ha llegado más allá y, de forma ingeniosa y jocosa, hasta inventaron una palabra para mostrar desilusión: ‘petriste’.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habló en El Debate de SEMANA y confesó que ella hace parte de este grupo, ya que en su momento creyó en el proyecto del máximo líder del Pacto Histórico.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Foto: Paula López

Uno de los temas en los que cree que Petro se “rajó” fue la educación, que era una de sus principales banderas. “Yo reconozco que hay avances, como en el programa de alimentación escolar, en formación integral y en haber escuchado al sector”, comentó.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y su anécdota del día que le hicieron una propuesta corrupta: “Hoy está viva”

“Pero en estos momentos hay muchas deudas en la educación (...) Yo creo que es un error convertir a los jóvenes en sujetos políticos, politiqueros, y eso lo hizo Petro”, añadió.

Por lo mismo, calificó como “lamentable” lo que se ha hecho con las universidades públicas en los últimos años.

Además, cuestionó la inestabilidad que se ha tenido en el Ministerio de Educación, ya que son varios los nombres que han pasado por esta cartera.

“Me parece que ponerle tanta ideología a la educación no nos hace bien”, dijo, y hasta reveló que le envió una carta al ministro Daniel Rojas para que le bajara un poco al tono, aunque también dijo que tal parece no le hizo mayor caso al pedido.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La fórmula vicepresidencial de Fajardo se arriesgó y le puso una calificación de 2.5 sobre 5 a la gestión que Petro y su Gobierno han tenido con la educación.

“Yo insisto, yo le reconozco avances, pero se quedó corto, creo que esperábamos mucho más”, expresó.

Claudia López le ofreció a Sergio Fajardo ser su fórmula vicepresidencial, a pesar del pobre resultado de su consulta

“Desafortunadamente yo tenía mucha expectativa con este Gobierno en materia de educación y estoy decepcionada, soy una petriste”, complementó.

De hecho, reveló que su esposo, Jorge Iván González, quien hizo parte del Gobierno, también está decepcionado por lo que ha hecho el Ejecutivo en estos años. “Me parece que lo mejor fue el Plan de Desarrollo, pero lamentablemente no se cumplió”, dijo.

Por otra parte, Bonilla se refirió a Claudia López, con quien trabajó en la Alcaldía de Bogotá, pero ahora será su contrincante en las elecciones presidenciales. “Yo con ella solo tengo palabras de gratitud, admiración y afecto, pero uno va tomando decisiones en la vida”, expresó.

“Uno claramente hubiera querido ver el centro mucho más junto, pero creo que ella va a estar ahí en la pelea y los afectos se mantienen, aunque estamos cada uno donde decidimos estar”, añadió.