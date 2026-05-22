Advierten en vivo lo que haría Petro si Iván Cepeda pierde las elecciones 2026: “Supremamente grave”

El próximo 31 de mayo se podría elegir al nuevo presidente de Colombia, si es que no se va a una segunda vuelta. Hay tres grandes favoritos, según las encuestas: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Este último es el candidato del petrismo y tiene muchos chances de convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, pero resta esperar para saber cuál será la decisión del pueblo.

El congresista Julio César Triana habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral y, entre otras cosas, encendió las alarmas al advertir lo que podría hacer el presidente Gustavo Petro si es que su candidato no gana las elecciones.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

“Voy a decir algo que es supremamente grave y los colombianos no hemos caído en cuenta de ello: si hay un instigador para que estas protestas sociales se conviertan en actos de vandalismo, si hay una persona en Colombia a la que se le deba adjudicar la autoría de que la protesta pacífica desapareció, es al señor Petro”, dijo.

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En ese sentido, el integrante de Cambio Radical fue más allá y aseguró que esto mismo será lo que usará el jefe de Estado después del 7 de agosto, si es que Cepeda no se lleva los comicios.

De hecho, sostuvo que si gana alguien de la oposición, tendrá que vivir un “infierno” porque Petro, desde su visión, volverá a recurrir al llamado estallido social. “Va a convertir el descontento y la protesta en actos violentos y de vandalismo”, señaló.

Esto es, según él, lo que ya se está viviendo en Bogotá, donde, por ejemplo, fue atacada la sede de campaña de Paloma Valencia. Incluso, mencionó que en varias de las manifestaciones que se han dado y que han afectado a los bogotanos, se estaba repartiendo publicidad de Iván Cepeda.

Gustavo Petro Foto: Cortesía Presidencia de la República

“Es evidente que acá hay un sector político que eliminó, maltrató y buscó que la protesta pacífica desapareciera y se convirtiera en actos de violencia política y de vandalismo”, apuntó.

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Por todo esto, precisó que la preocupación debería centrarse en lo que puede pasar después del 7 de agosto, cuando Petro salga de la Casa de Nariño.

“Este Gobierno va a perder el poder y va a buscar desestabilizar al próximo Gobierno y va a querer incendiar nuevamente el país. De eso sí que el presidente Petro sabe, ha hecho y se ha comportado como líder en ello”, complementó.

Triana aprovechó y le hizo un llamado al máximo mandatario para que, a raíz de lo que él dijo, salga a desmentirlo y se comprometa con el país y con los colombianos a que no hará ninguna de estas cosas.

“Que diga que después del 7 de agosto, cuando abandone el poder, no va a incendiar el país y no va a echar mano de la protesta social para convertirla en actos de violencia y desmanes, como ya está acostumbrado. (…) Que se comprometa públicamente a respetar al Gobierno que llegue”, añadió.