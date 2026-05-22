MinDefensa Pedro Sánchez habló del “riesgo” que hay para las elecciones 2026 y envió mensaje a los colombianos: “Esa amenaza está”

Falta poco más de una semana para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales y se conozca si hay un ganador o se tendrá segunda vuelta.

En medio de la expectativa, uno de los puntos fundamentales es la seguridad que se tendrá en los comicios. De hecho, ya se han conocido denuncias sobre supuestas presiones para votar y hasta los candidatos han hablado de amenazas en su contra.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió a los riesgos que puede haber el próximo 31 de mayo, pero que están trabajando para contrarrestar y garantizar una jornada tranquila y transparente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: MinDefensa

El funcionario explicó que hay un Plan Democracia que se articuló desde hace más de un año y en el que participaron todas las instituciones. “Reconocemos que hay riesgos, siempre los ha habido. (…) Lo importante es identificarlos y administrarlos”, dijo.

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“Los riesgos se van elevando o la volatilidad se va aumentando a medida que nos acercamos a las elecciones”, agregó.

Con el fin de mitigar esto, Sánchez precisó que hay más de 246 mil hombres y mujeres que ya están desplegados en cada una de sus zonas y que tienen como objetivo proteger la democracia.

En ese sentido, apuntó que estos uniformados arriesgarán la vida para que todos los colombianos se puedan acercar a las urnas. Por lo mismo, le envió un mensaje a las personas: “Si un militar o un policía está dispuesto a arriesgar la vida, esperamos que ustedes hagan lo más sencillo: votar libremente”.

“Respecto a los riesgos, encontramos que en 38 municipios hay algunos lugares, algunos sectores, en donde hay una alta probabilidad de efectos de acciones no violentas”, expresó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el último consejo de ministros en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

El jefe de la cartera de Defensa recordó que las pasadas elecciones del mes de marzo se vivieron con normalidad y tranquilidad, por lo que esto es lo mismo que se está buscando en esta ocasión.

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Sánchez explicó que no desconocen los peligros terroristas que se puedan dar. “Esa amenaza está y por eso es que estamos desplegados. No reconocerlas sería irresponsable”, dijo.

Sin embargo, destacó que hay otras amenazas que no son de tipo violento y que son las que más preocupaciones les generan. Dentro de estas se encuentran el voto fraudulento, la corrupción del sufragante, el constreñimiento, la alteración de resultados y el ocultamiento de cédulas.

Además, afirmó que está garantizada la seguridad para los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

“La amenaza principal está a través de las redes sociales, que producen desinformación, odio, volatilidad con alto grado de conflicto físico”, complementó.