La llamada entre el designado ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y Pedro Sánchez: de esto hablaron

Este lunes, 6 de julio, se conoció que el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó como ministro de Defensa al mayor general (r) Jorge Mora, quien tendrá un gran reto, que es garantizar la seguridad de todas las regiones del país, que son azotadas por la violencia de los grupos ilegales.

Así quedó conformado el equipo de Abelardo De La Espriella, presidente electo, que recibirá el Ministerio de Defensa

En medio de esta designación, SEMANA conoció que Mora dialogó el viernes 3 de julio con el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mediante una llamada que duró varios minutos y en la que abordaron varios temas del empalme.

“En esa conversación dialogaron sobre las capacidades disponibles, las capacidades en el proceso de adquisición, las tropas desplegadas en las diferentes zonas del país y algunos asuntos que se tienen que ajustar en el Ministerio de Defensa”, explicó una fuente a este medio de comunicación.

Se espera que los detalles se sigan conociendo en este empalme que avanza en esta cartera encargada de la seguridad en Colombia.

“Hoy, le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El mayor general Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, informó el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

El alto oficial fue comandante de la Octava División del Ejército, comandante de la División de Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, entre otros cargos.

Abelardo De La Espriella nombró al general (r) Jorge Mora como MinDefensa: su tarea será titánica tras los diálogos de paz de Petro

En diálogo con SEMANA, el general Mora expresó que su nombramiento puede traducirse como “un homenaje y reconocimiento a los héroes de la patria, no al general Mora. El presidente, Abelardo De La Espriella, desde que inició su campaña, ha estado manifestando el respaldo total y el apoyo a los miembros de la Fuerza Pública y, sobre todo, a los veteranos, reservas y reservistas de la patria, que desde el primer día estuvieron y creyeron en él”.