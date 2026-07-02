Fuerzas Militares insisten en que alias Marlon sí fue abatido en una operación de inteligencia

Tras la polémica desatada por la difusión de un video en el que apareció con vida alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc, a quien la fuerza pública daba por muerto, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, aseguró que el material fue manipulado.

El general López afirmó que la información verificada por las autoridades indica que alias Marlon sí murió durante una operación de inteligencia en el Cauca.

“Se han realizado diferentes análisis técnicos especialistas que evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, como manipulación en los procesos de edición, así mismo, impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, dijo el general López.

Alias Marlon está detrás de atentados en Cali y Palmira, en Valle. Foto: montaje El País

El alto mando militar agregó: “continuamos nosotros informando que este bandido resulto muerto en combate en esta importante operación. Podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”.

El general López indicó que, junto con la Fiscalía General de la Nación, se adelantará el trámite para reconfirmar la muerte de alias Marlon.

“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares.

General Hugo Alejandro López Barreto, Comandante Fuerzas Militares confirmó la muerte de alias Marlon. Foto: Bernardo Peña/El País

Agregó el general López: “Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar de que este sujeto está dado de baja”.

“Esta evidencia del video no es ninguna evidencia. Mantenemos las operaciones, mantenemos el trabajo de inteligencia, estamos trabajando con la inteligencia militar de todas las fuerzas de nuestra Policía Nacional para seguir avanzando en las operaciones”, añadió.

Como se recordará, alias Marlon era uno de los cabecillas más buscados del país por hacer parte del núcleo de confianza de alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.