MinDefensa dice que aún no puede confirmar la muerte de alias Marlon, de las disidencias, tras aparición de video

Este martes 30 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio una entrevista con La FM de RCN Radio, donde entregó detalles de la operación en la que habrían dado de baja a alias Marlon de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. A este cabecilla, se le vio en un video difundido por las redes sociales, lo que puso en entredicho este golpe a los ilegales.

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“Respecto a ese video, los altos mandos militares, junto con los organismos de inteligencia y operaciones, están verificando su autenticidad. El sábado 20 de junio, cuando realizamos la operación, anunciamos que este criminal había sido neutralizado”, señaló el ministro en el noticiero radial.

Asimismo, Sánchez expresó que, luego de esta operación, dejó claro que no tenían el cuerpo y que debían reconfirmar esta baja.

“Mientras no tuviéramos el cuerpo, no era posible confirmar al 100 % su muerte. Para nosotros ese es un requisito indispensable. Estos grupos criminales difundieron en redes sociales una fotografía de alias Marlon herido y también un supuesto funeral. Hasta no contar con esa confirmación, no podíamos afirmar que estaba muerto ni tampoco proceder al pago de una recompensa”, afirmó en La FM.

Alias Marlon ha usado varios métodos del extinto capo Pablo Escobar para generar terrorismo en el Cauca; entre ellos, el uso indiscriminado de explosivos y carros bomba. Foto: AP

El ministro fue enfático en señalar que la instrucción a la Fuerza Pública no ha cambiado pese a la difusión del video.

“Mientras tanto, mantenemos la ofensiva y lo seguiremos buscando como si estuviera vivo. Será la inteligencia militar y el Comando General de las Fuerzas Militares quienes me entreguen la confirmación definitiva”, aseguró.

Alias Iván Mordisco comanda el Estado Mayor Central, una organización disidente de las Farc. Foto: AFP

Los organismos de inteligencia siguen trabajando con el fin de poder afectar a las disidencias de las Farc que delinquen en varias regiones de Colombia.

“Estoy esperando el informe detallado que me entregue la cúpula militar. Si el video resulta ser auténtico, hay que establecer cuándo fue grabado. Allí se escucha hablar sobre el triunfo de un partido político en las elecciones y otros temas que han salido recientemente a la opinión pública. Cualquier persona podría deducir que fue grabado después de la operación militar, pero esa conclusión solo podrá confirmarla el análisis de inteligencia”, manifestó.

Explicó que la acción se ejecutó el día previo a las elecciones en la vereda San Isidro de Buenaventura, cerca del sector conocido como La Playa, en el cañón del Naya, entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, una zona donde gran parte de la población había abandonado temporalmente el lugar para desplazarse hacia los puestos de votación.

“La información que nos reportó inteligencia operacional fue que el objetivo había sido neutralizado. Sin embargo, debido a la escasa presencia de habitantes en la zona, fue muy difícil obtener información adicional mediante inteligencia humana”, indicó.

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Además, el ministro reveló que revisó personalmente el desarrollo de la operación junto con los mandos militares y los uniformados que participaron en el combate.

“Me reuní en el centro de operaciones esa misma noche y recibí los reportes. Incluso, la semana pasada almorcé con los militares que participaron en la operación para conocer de primera mano cómo se desarrolló. Les pedí que me confirmaran exactamente lo sucedido y ellos me ratificaron, con total seguridad, que el objetivo había sido neutralizado”, sostuvo.