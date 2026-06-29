Operación militar en Cauca deja a cuatro disidentes de Mordisco muertos, entre ellos alias Ñeque

El Ejército Nacional de Colombia volvió a golpear las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca en medio de una operación que desarrollaron durante este lunes, 29 de junio, en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, en el Cauca.

Fueron cuatro los integrantes de las disidencias de las Farc que fueron dados de baja, entre ellos alias Ñeque, quien sería mano derecha de alias Marlon, abatido semanas atrás en Valle del Cauca.

“En esta ocasión, cuatro integrantes de esta estructura criminal murieron en el desarrollo de una operación militar, entre ellos alias Ñeque, quien sería la mano derecha del ya abatido de alias Marlon y quien estaba señalado de amenazar al presidente de la República Gustavo Petro”, dijeron desde el Ministerio de Defensa de Colombia.

Se conoció que Diego Palta Montero, alias Ñeque, tenía acusaciones federales de los EE. .UU. por lo que había sido pedido en extradición. Un cargo por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para participar en narcoterrorismo, conspiración para fabricar y distribuir cocaína con fines de importación ilegal, conspiración para poseer armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos para promover un delito de tráfico de drogas y distribución de cocaína con fines de importación ilícita.

En Colombia, tenía procesos judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Además, tenía al menos tres órdenes de captura de varios juzgados por diversos delitos.

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