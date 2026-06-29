El Ejército Nacional de Colombia abrió una nueva convocatoria para incorporar a jóvenes interesados en convertirse en suboficiales.

El programa ofrece matrícula cero, bonificación mensual y formación para iniciar una carrera militar.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de agosto de 2026, según informó la institución.

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El Ejército Nacional invita a jóvenes a construir una carrera militar

A través de un comunicado oficial, el Ejército Nacional presentó la convocatoria bajo el lema “Matrícula cero, bonificación mensual, formación profesional y empleo”.

El programa busca atraer a jóvenes que deseen construir una carrera al servicio del país.

“Esta es tu oportunidad de formarte como Suboficial del Ejército Nacional y construir un proyecto de vida sólido”, señaló la institución en la invitación publicada en sus canales oficiales.

Además, recordó que el proceso de incorporación debe realizarse únicamente por los medios autorizados.

La convocatoria contempla dos modalidades de formación. La primera corresponde al Curso de Suboficial de Arma, dirigido a bachilleres entre los 17 y los 24 años.

Este programa tiene una duración aproximada de dos años y permite obtener el grado militar de suboficial junto con una doble titulación tecnológica.

De esta forma se fortalece tanto la preparación castrense como la formación académica de los futuros integrantes de la Fuerza.

La segunda modalidad es el Curso de Suboficial Administrativo, orientado a técnicos profesionales y tecnólogos.

En este caso, la capacitación militar se desarrolla durante aproximadamente seis meses.

Está enfocada en complementar la formación previa de los aspirantes para desempeñar funciones especializadas dentro de la institución.

Esta es tu oportunidad de formarte como Suboficial del Ejército Nacional y construir un proyecto de vida sólido.



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Los beneficios que ofrece la convocatoria

Uno de los principales atractivos del proceso es que los estudiantes no deberán asumir el costo de la matrícula académica.

Durante el periodo de formación también recibirán una bonificación mensual y, una vez obtengan el grado de suboficial, podrán incorporarse al Ejército Nacional para iniciar su carrera militar.

Esto, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos por la institución.

Además, los integrantes de la Fuerza tienen acceso al régimen especial de salud y pensión de las Fuerzas Militares, programas de bienestar, opciones de vivienda institucional y oportunidades permanentes de capacitación y actualización profesional, tanto en Colombia como en el exterior.

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¿Quiénes pueden participar?

Para el Curso de Suboficial de Arma pueden postularse jóvenes bachilleres entre los 17 y los 24 años, quienes deberán superar un proceso de selección.

Este incluye evaluaciones médicas, físicas, psicológicas, psicométricas y entrevistas, entre otros filtros establecidos por el Ejército Nacional.

Por su parte, el Curso de Suboficial Administrativo está dirigido a personas que ya cuenten con formación como técnicos profesionales o tecnólogos en las áreas requeridas por la institución.

El Ejército Nacional reiteró que las inscripciones deben efectuarse exclusivamente a través de los canales oficiales de incorporación, las zonas de reclutamiento, los distritos militares y el portal institucional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para desconfiar de cualquier persona que solicite dinero o prometa facilitar el ingreso al proceso.

Los interesados aún cuentan con varias semanas para reunir la documentación exigida y adelantar el proceso de selección.