Durante la mañana de este lunes, 29 de junio, el orden público en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, en el Cauca, está complejo luego de que integrantes de las disidencias de las Farc, por medio del Frente Dagoberto Ramos, lanzaran explosivos desde un dron contra un vehículo.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, hay tropas de la Tercera División del Ejército Nacional en combates contra estos ilegales que causan terror en esta zona. Hay apoyo de un helicóptero para poder repeler por completo este ataque terrorista.

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