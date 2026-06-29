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Disidencias lanzan explosivos desde un dron contra un carro en Toribío, Cauca: Ejército responde al ataque

Hay fuertes combates entre los militares y los ilegales. No hay reporte de muertos o heridos.

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Redacción Semana
29 de junio de 2026 a las 11:11 a. m.
Hay fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Toribío, Cauca.
Hay fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Toribío, Cauca. Foto: Suministrada a SEMANA.

Durante la mañana de este lunes, 29 de junio, el orden público en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, en el Cauca, está complejo luego de que integrantes de las disidencias de las Farc, por medio del Frente Dagoberto Ramos, lanzaran explosivos desde un dron contra un vehículo.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, hay tropas de la Tercera División del Ejército Nacional en combates contra estos ilegales que causan terror en esta zona. Hay apoyo de un helicóptero para poder repeler por completo este ataque terrorista.

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