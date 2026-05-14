Atención: mueren seis presuntos disidentes de las Farc en combates contra el Ejército en el Cauca

Luego de sostener un fuerte combate entre el Ejército y las disidencias de las Farc, en terreno, las tropas reportaron la muerte de seis presuntos disidentes de las Farc.

El reporte que conoció SEMANA señala que la ofensiva de la unidad Aquiles 6 reportó combate contra la estructura Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo, al mando de alias Fernando Gómez.

La estructura contra la que los militares entraron en combate hace parte del Estado Mayor Central que lidera Iván Mordisco.

Sobre la operación, el Ejército informó que: “Nuestras tropas sostienen combates contra la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, en zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, zona limítrofe con el departamento del Huila”.

Los muertos, según el Ejército, eran supuestos disidentes de las Farc de alias Iván Mordisco. Foto: AFP

Agregó el Ejército que: “Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de seis integrantes de este grupo residual, cuyo cabecilla es alias Fernando Gómez. Las operaciones continúan en la zona con el objetivo de consolidar el área, verificar la situación y establecer plenamente las identidades de los abatidos”.

Secuestrados

La acción militar contra las disidencias de Mordisco se da pocos días después de haberse conocido las pruebas de supervivencia de militares y policías que se encuentran secuestrados por esta estructura criminal.

En medio de los mensajes a sus familiares, los uniformados aprovecharon para reclamarle al presidente Gustavo Petro por dejarlos abandonados en medio del proyecto de paz total.

La disidencias de las Farc de alias Mordisco, hicieron parte de la Paz Total del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además, los militares y policías pidieron que se frenen los bombardeos de la Fuerza Pública, porque consideraron que sus vidas las está poniendo en riesgo la misma.

De los militares y policías secuestrados, hay algunos que completan más de un año. Sus recientes pruebas de supervivencia revivieron las escenas del pasado, cuando la entonces guerrilla de las Farc acudía al secuestro de integrantes de la Fuerza Pública para chantajear al gobierno de turno.