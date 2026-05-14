¿Por qué el 18 de mayo es festivo en Colombia?

Los colombianos vivirán un nuevo puente festivo este fin de semana. Es el lunes 18 de mayo y tiene un origen religioso.

Festivos de junio este 2026 en Colombia, mes con más puentes en el año: fechas y ferias

De acuerdo con la Ley Emiliani, la festividad es la celebración de la Ascensión del Señor, que hace parte del rito católico.

La fecha en el calendario nacional, por otro lado, promueve el descanso, y moviliza el turismo y la economía, producto de que la misma ley permite mover los días festivos al lunes siguiente en el calendario nacional.

La celebración de la ascensión del Señor

Aunque Colombia es un país laico, el origen de muchos festivos tiene lugar en la religión católica, que antes sí jugaba un papel decisivo en el Estado y por ello tantas festividades católicas fueron integradas al calendario nacional.

El de este 18 de mayo no es la excepción y festeja la ascensión a los cielos desde el mundo terrenal de Jesucristo, quien murió por la humanidad para darle un nuevo inicio a su historia.

Este festivo se celebra la ascensión del Señor Jesucristo. Foto: Redes sociales

Este festivo ocurre 40 días después del domingo de resurrección de la Semana Santa.

La festividad religiosa cae el jueves, pero el día festivo se traslada al lunes siguiente por la Ley Emiliani.

Los festivos que vienen

Siendo Colombia el país con más festivos del mundo, en mayo no se esperan más días feriados. Los cafeteros vuelven a tener una jornada de descanso como esta en junio, mes en el que hay tres puentes festivos.

Los tres festivos que se celebran en junio también tienen un origen religioso y, este año, son:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Aunque tienen un origen arraigado en la fe católica, los cafeteros tienen festividades regionales que coinciden. En junio, por ejemplo, los colombianos celebran varios festivales, como el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva (Huila) y el Festival del Mono Núñez en Ginebra (Valle del Cauca).

Luego, el calendario colombiano le vuelve a otorgar días de descanso a la ciudadanía el 20 de julio, el más emblemático de la historia patria: el Día de la Independencia.

Ya el segundo semestre, que inicia el primero de julio y finaliza el 31 de diciembre, se caracteriza por tener menos días festivos que en los primeros seis meses del año.