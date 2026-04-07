El próximo festivo en Colombia cambia de día y ya no caerá lunes; programe sus vacaciones

En Colombia, los días festivos hacen parte fundamental del calendario laboral y social, permitiendo a millones de ciudadanos acceder a jornadas de descanso o planear actividades familiares y turísticas. Este esquema ha estado marcado durante décadas por la aplicación de la llamada Ley Emiliani.

El puente festivo que regresa para los colombianos en 2026: hace más de 5 años que no se presentaba

Dicha normativa, impulsada por el político colombiano Raimundo Emiliani, establece que varias celebraciones religiosas y cívicas se trasladen al lunes más cercano, con el objetivo de generar fines de semana largos, conocidos popularmente como “puentes festivos”.

Sin embargo, se confirmó que el próximo festivo en el país no seguirá esta lógica. De acuerdo con el calendario de festivos del 2026, la siguiente fecha de descanso será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, el cual no se traslada y se mantiene fija en el calendario.

Este día festivo suele involucrar movilizaciones en conmemoración a la lucha de los trabajadores. Foto: Jorge Orozco / El País

Este cambio implica que el puente festivo asociado a esa fecha no irá de sábado a lunes, como es habitual, por el contrario, irá de viernes a domingo, rompiendo la dinámica habitual de descanso extendido. La razón es que el Día del Trabajo hace parte de los festivos inamovibles en Colombia, junto con otras fechas como el 20 de julio o el 25 de diciembre, que se celebran exactamente el día que indica el calendario.

En términos prácticos, es un puente festivo, sin embargo, la programación de viajes y actividades culturales se ve alterada a lo que comúnmente se realiza.

¿Por qué el festivo del Primero de Mayo no se pasa a un lunes?

El Día del Trabajo es un festivo inamovible porque conmemora un hito histórico global de lucha sindical por la jornada de ocho horas en 1886, no buscando fomentar el turismo, sino preservar la memoria de los derechos laborales. No se mueve al lunes porque no está incluido en la Ley Emiliani.

Calendario 2026 presenta 18 festivos en nuestro país. Foto: Getty Images

El calendario de 2026 contempla un total de 18 días festivos en Colombia, combinando celebraciones religiosas y fechas cívicas. Muchos de estos continúan siendo trasladados a lunes, como el Día de San José, Corpus Christi o la Asunción de la Virgen, manteniendo la tradición de los puentes festivos en el país.

No obstante, también se han identificado otros cambios en el calendario que afectan la distribución de los descansos. Por ejemplo, algunas fechas que en años anteriores generaban puentes no coincidirán con lunes en 2026, lo que modifica la dinámica de viajes y actividades económicas asociadas a estos periodos, destacando lo que es el día de la Inmaculada Concepción de María, que este año será martes.