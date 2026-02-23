Confirmado: cancelan dos puentes festivos esperados por los colombianos; habrá cambio en el calendario en 2026

La Ley Emiliani, que se consolidó en 1983, es la normativa que define la mayoría de los festivos en Colombia. Estos días de descanso buscan promover el esparcimiento y la recreación de los trabajadores.

Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

Un estudio realizado por la agencia de prensa internacional Bloomberg reveló que Colombia es el país de Latinoamérica con más días festivos, superando a Chile, que tiene 17, Argentina y Perú, que lo siguen con 16 cada uno.

Hay cambios en el calendario de festivos en 2026. Foto: Getty Images

Este 2026 el calendario colombiano suma un día festivo, comparado con el año anterior, ya que el Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio, se celebrará un lunes, por primera vez desde hace siete años. Sin embargo, dos puentes festivos que normalmente se celebraban en temporadas altas para los viajeros se modificaron este 2026; el primero se celebró a mitad de año de 2025 y el segundo al finalizar el calendario anual.

Día de la Ascensión de Jesús, que en 2025 se conmemoró el lunes 2 de junio, mientras que este año se celebrará el lunes 18 de mayo.

Si bien nuevamente quedó un lunes para empatar con un fin de semana, en 2025 la celebración se había programado en junio, una de las temporadas más altas para viajar, mientras que en esta ocasión quedó en un periodo ordinario del calendario, lo que podría minimizar el impacto del festivo.

El segundo puente afectado será el Día de las Velitas en diciembre, que en 2025 le permitió a los trabajadores descansar el 6, 7 y 8, ya que se conmemoró un lunes, mientras que para este 2026 este día se celebrará un martes.

Este representativo día de la tradición navideña colombiana y el catolicismo celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El feriado nacional conmemora que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original, según la creencia católica.

El festivo del 8 de diciembre se celebra luego de la unión de las familias en la noche del 7. Foto: Foto: Jorge Orozco / El País

Mayo, junio y agosto son los meses en los que se acumula la mayor cantidad de puentes festivos en el país; mientras tanto, febrero y septiembre son los únicos meses que no tienen un solo día de descanso.

Mayo tiene día festivo el primer viernes del mes, por la conmemoración del Día del Trabajo, y además, el lunes 18, por el Día de la Ascensión; junio, por su parte, cuenta con tres puentes seguidos y agosto celebra el lunes 10 la Batalla de Boyacá y el 17 la Asunción de la Virgen.

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

De los 18 días que son festivos este 2026 en Colombia, 11 fueron trasladados para un lunes, de tal forma que se conformen puentes y les permita mayor descanso a los trabajadores del país.