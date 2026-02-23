Nación

Confirmado: cancelan dos puentes festivos esperados por los colombianos; habrá cambio en el calendario en 2026

Importantes temporadas viajeras se verán afectadas este año en comparación con el calendario de 2025.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
Uno de los puentes cancelados representa una de las celebraciones más importantes de los colombianos.
Uno de los puentes cancelados representa una de las celebraciones más importantes de los colombianos.

La Ley Emiliani, que se consolidó en 1983, es la normativa que define la mayoría de los festivos en Colombia. Estos días de descanso buscan promover el esparcimiento y la recreación de los trabajadores.

Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

Un estudio realizado por la agencia de prensa internacional Bloomberg reveló que Colombia es el país de Latinoamérica con más días festivos, superando a Chile, que tiene 17, Argentina y Perú, que lo siguen con 16 cada uno.

Calendario 2026
Hay cambios en el calendario de festivos en 2026.

Este 2026 el calendario colombiano suma un día festivo, comparado con el año anterior, ya que el Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio, se celebrará un lunes, por primera vez desde hace siete años. Sin embargo, dos puentes festivos que normalmente se celebraban en temporadas altas para los viajeros se modificaron este 2026; el primero se celebró a mitad de año de 2025 y el segundo al finalizar el calendario anual.

  • Día de la Ascensión de Jesús, que en 2025 se conmemoró el lunes 2 de junio, mientras que este año se celebrará el lunes 18 de mayo.

Si bien nuevamente quedó un lunes para empatar con un fin de semana, en 2025 la celebración se había programado en junio, una de las temporadas más altas para viajar, mientras que en esta ocasión quedó en un periodo ordinario del calendario, lo que podría minimizar el impacto del festivo.

El festivo del 8 de diciembre se celebra luego de la unión de las familias en la noche del 7.

