Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

El calendario de 2026 en Colombia cuenta con más de diez puentes festivos a lo largo del año, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para programar viajes cortos por el país sin necesidad de gastar demasiado.

Para ello, la plataforma B2B de viajes HotelDO, compartió una serie de recomendaciones enfocadas en mejorar la planificación, disminuir gastos y prevenir imprevistos financieros durante las escapadas de puente festivo.

1. Planificación anticipada y control del presupuesto

En primer lugar, se aconseja planificar con antelación, ya que al reservar vuelos y alojamiento varios meses antes del viaje, permite asegurar mejores precios y evitar incrementos de último minuto.

Lo mismo sucede con las actividades planificadas, pues con esta práctica es posible ampliar las opciones disponibles y mitigar el impacto de la alta demanda típica de los puentes festivos. Además, facilita la creación de itinerarios más eficientes y ajustados al tiempo disponible.

En este contexto, la plataforma resalta que la compra conjunta de hospedaje, transporte, actividades y seguros permite obtener precios más bajos en comparación con la adquisición individual de cada servicio, lo que ayuda a tener el control del presupuesto.

2. Asesoría especializada y flexibilidad

Un enfoque flexible en las fechas y destinos puede marcar la diferencia: evitar días de mayor movimiento como los sábados o domingos en puentes festivos, usar buses intermunicipales en lugar de vuelos siempre que sea posible, y viajar en grupos para compartir costos de transporte y alojamiento son estrategias muy útiles para ahorrar dinero.

Planificar con antelación es una de las claves para viajar barato en Colombia durante estos puentes festivos. Foto: Getty Images

Cuando se trata de un viaje grupal, la ocupación doble o compartida reduce el costo por persona frente a la reserva individual. Este ahorro se extiende a otros gastos, como el transporte terrestre, donde los grupos de cuatro o cinco personas pueden encontrar más conveniente el alquiler de un carro, por ejemplo.

En cuanto a la importancia del acompañamiento de un agente de viajes especializado, se destaca la posibilidad de acceder a información actualizada sobre tarifas, disponibilidad y condiciones del destino elegido.

Con esta asesoría también se podría identificar mejor los planes apropiados según los intereses del viajero y su presupuesto, aportando elementos prácticos relacionados con el contexto del destino, como temporadas de lluvias, cierres temporales de zonas turísticas o condiciones específicas de acceso, entre otros.

3. Definir el objetivo del viaje

Como tercer tip clave, la plataforma aconseja establecer un propósito claro antes de viajar, ya que un viaje de descanso no es igual que uno aventura o de diversión.

Esta definición se debe ajustar según la selección del destino o, dependiendo las actividades que se desean realizar, elegir el más indicado según sus condiciones climáticas, ubicación geográfica y otros factores que pueden influir directamente en los planes.