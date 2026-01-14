¿Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia en 2026? Una oportunidad ideal para una escapada a destinos mágicos

Los puentes festivos en Colombia, popularmente conocidos como fines de semana largos, representan una oportunidad perfecta para desconectarse de la rutina y planificar una escapada a algunos de los destinos más encantadores del país.

Estas fechas no solo permiten disfrutar de un descanso adicional, sino que también impulsan el turismo local, ya que muchos viajeros aprovechan para explorar lugares con riqueza natural, cultural e histórica en el territorio nacional.

En este contexto, si desea programar su próxima escapada, es necesario tener en cuenta que el próximo lunes festivo en Colombia este 2026 es el 23 de marzo, fecha en el que se conmemora el Día de San José.

Aunque el Día de San José se celebra internacionalmente el 19 de marzo, en Colombia esta conmemoración fue trasladada para el día 23 de marzo, en cumplimiento de la Ley Emiliani, cuyo propósito es maximizar los días de descanso cuando las fechas originales no coinciden con lunes.

¿Qué lugares visitar el próximo lunes festivo en Colombia?

Parque Temático Apiario

Ubicado en el municipio de Sutamarchán, en Boyacá, a 44 kilómetros de la ciudad de Tunja, este nuevo atractivo del departamento ha despertado el interés de viajeros gracias a las hermosas vistas que ofrece pero, especialmente, por su labor educativa.

El lugar busca generar conciencia sobre el papel fundamental de las abejas como polinizadoras y protectoras del equilibrio ambiental. Por eso, como homenaje a estos insectos esenciales para la vida, en el sitio se levantó una imponente estructura que representa a la abeja reina, considerada una de las más grandes del mundo.

La escultura alcanza 14 metros de altura y 18 metros de longitud, dimensiones que superan ampliamente el récord registrado en Argentina por el Guinness World Records, cuya figura mide siete metros de alto con alas y 11 metros de largo.

Piedra Del Tabor

También conocida como el monolito más grande de Antioquia. Esta joya natural se encuentra en el municipio de San Carlos y enamora con su imponente y bello mirador natural de más de 200 metros de altura.

Para llevar a su cima, los viajeros viven toda una aventura en medio de una caminata a través de su bosque que promete una experiencia inolvidable.

Piedra del Tabor, ubicada en San Carlos, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Cueva del Esplendor

Otro tesoro oculto de Antioquia, localizado a las afueras del casco urbano del municipio de Jardín. En el interior de este lugar se encuentra una de las cascadas más populares del departamento, conocida por su majestuosidad y frescas aguas.

La duración del recorrido hasta este lugar es de aproximada de cuatro horas, convirtiéndose en un plan ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza.

Cueva del Esplendor Foto: Instagram @cuevadelesplendor

Laguna de Guatavita

Un escenario perfecto para disfrutar la magia del turismo ancestral en Sesquilé, ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca, a pocas horas de Bogotá. Esta laguna es conocida por su belleza natural y su relación con la popular leyenda de El Dorado.

Sus aguas, que alguna vez fueron consideradas sagradas por el pueblo Muisca, se han convertido en un símbolo icónico en la historia colombiana y una popular atracción turística, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.