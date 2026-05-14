Con una jornada que combinará música, baile y ejercicio, Ibagué se prepara para recibir a miles de asistentes en Latidos de mi Tierra HEVS, un evento de actividad física musicalizada programado para el 5 de junio de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro.

La actividad contará con la presencia de 150 monitores de distintas regiones del país.

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La capital tolimense busca consolidarse como referente nacional del deporte comunitario y la recreación masiva

La jornada se desarrollará el viernes 5 de junio de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro y será organizada por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI), junto con el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS).

El evento reunirá monitores provenientes de diferentes regiones del país, quienes liderarán sesiones de rumba aeróbica, baile folclórico y ejercicios grupales abiertos para toda la comunidad.

Las autoridades deportivas aseguraron que el acceso será gratuito y que esperan una asistencia masiva de ciudadanos provenientes de distintos municipios del Tolima y otras zonas de Colombia.

La iniciativa forma parte de la estrategia Ibagué, Casa del Deporte en Colombia, impulsada por la administración municipal para fortalecer los espacios recreativos y promover hábitos de vida saludables.

Durante los últimos años, la capital tolimense ha incrementado la realización de actividades deportivas comunitarias, programas de integración barrial y jornadas de actividad física musicalizada en parques y polideportivos.

Según el IMDRI, el encuentro incluirá una “Rumba Folclórica” diseñada para integrar música, cultura y ejercicio físico en un solo escenario.

Los organizadores confirmaron que ya se adelantan ensayos colectivos en barrios, comunas y corregimientos con el objetivo de coordinar las coreografías oficiales que serán presentadas durante el espectáculo principal.

La coordinadora municipal del programa HEVS, Paula González, explicó que la meta es consolidar un evento sin precedentes en América Latina y posicionar a Ibagué como referente regional en actividades recreativas de gran formato.

Las autoridades locales consideran que este tipo de iniciativas también contribuyen a la salud mental, el aprovechamiento del tiempo libre y la integración social.

El auge de estas actividades en Ibagué viene acompañado de una política pública enfocada en la masificación del deporte comunitario.

Desde comienzos de 2026, el programa Ibagué en Movimiento ha desarrollado jornadas gratuitas en sectores como la calle 42, el Parque Deportivo, Ibagué 2000, El Salado, Ricaurte y otros barrios de la ciudad.

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Allí se realizan sesiones de gimnasia aeróbica, artes marciales musicalizadas y baile recreativo con participación de niños, jóvenes y adultos mayores.

Con este evento programado para junio de 2026, la capital musical de Colombia busca no solo romper récords de participación, sino consolidar una identidad alrededor del deporte, la cultura y la recreación comunitaria.