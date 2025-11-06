Suscribirse

Bienestar físico

Bogotá se alista para November Rain, un festival que promueve el rebote ‘fitness’

Del 14 al 16 de noviembre, la ciudad será escenario de la cuarta edición de este festival de rebote fitness, que reunirá a deportistas, instructores y entrenadores de Colombia, México, Chile, Argentina y varios países de Europa. La iniciativa, liderada por Naez, espera reunir a más de 800 participantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 2:45 p. m.
La empresa Naez lidera November Rain, un espacio que integra la actividad física, la tecnología y la formación humana. Del 14 al 16 de noviembre, el Teatro Royal Center, en Bogotá.
“El bienestar no puede entenderse solo desde la productividad. En Naez trabajamos para que nuestros equipos y las comunidades con las que interactuamos integren hábitos saludables que favorezcan su desempeño y su calidad de vida”, señala Natalia Zerda, CEO de Naez. | Foto: Naez - A.P.I.

El bienestar físico se ha convertido en un eje fundamental para potenciar las habilidades, la creatividad y el rendimiento en los entornos laborales. Cada vez más organizaciones entienden que el equilibrio entre cuerpo y mente no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que impulsa la productividad y la sostenibilidad empresarial.

Con esa visión, la empresa Naez lidera November Rain, un espacio que integra la actividad física, la tecnología y la formación humana. Del 14 al 16 de noviembre, el Teatro Royal Center, en Bogotá, será escenario de la cuarta edición de este festival de botas de rebote, que reunirá a deportistas, instructores y entrenadores de Colombia, México, Chile, Argentina y varios países de Europa. En esta versión se espera la participación de más de 800 asistentes presenciales y la certificación de nuevos líderes del movimiento fitness.

La actividad hace parte de la estrategia de bienestar de Naez, organización que promueve la formación integral y el equilibrio entre innovación y salud mental. “No hay crecimiento sostenible si el cuerpo y la mente no están en armonía”, afirma Natalia Zerda, CEO de Naez.

Durante los tres días del evento se realizarán capacitaciones certificadas para instructores, docentes y entrenadores. En versiones anteriores, más de 300 profesionales del sector se formaron en el marco del festival, fortaleciendo el desarrollo del rebote fitness en el país.

“El bienestar no puede entenderse solo desde la productividad. En Naez trabajamos para que nuestros equipos y las comunidades con las que interactuamos integren hábitos saludables que favorezcan su desempeño y su calidad de vida”, señala Zerda.

Durante los tres días del evento se realizarán capacitaciones certificadas para instructores, docentes y entrenadores. En versiones anteriores, más de 300 profesionales del sector se formaron en el marco del festival, fortaleciendo el desarrollo del rebote fitness en el país.
La actividad hace parte de la estrategia de bienestar de Naez, organización que promueve la formación integral y el equilibrio entre innovación y salud mental. “No hay crecimiento sostenible si el cuerpo y la mente no están en armonía”, afirma Natalia Zerda, CEO de Naez. | Foto: Naez - A.P.I.

El festival también busca contribuir a la economía de la ciudad, mediante alianzas con hoteles, marcas y restaurantes. Según el comité organizador, cada edición moviliza cerca de 150 reservas hoteleras y unas 600 transacciones comerciales, aportando al turismo deportivo en Bogotá.

De acuerdo con Zerda el ejercicio con botas de rebote gana terreno como una alternativa dinámica y de bajo impacto para mejorar la condición física. “Diversos estudios han mostrado que este tipo de calzado diseñado con un sistema de amortiguación que reduce la carga sobre las articulaciones y la espalda, puede ofrecer beneficios cardiovasculares comparables a los del trote o la caminata intensa, además de favorecer el equilibrio y la coordinación”, explica la CEO. Agrega que en Colombia, su práctica se ha extendido en gimnasios y grupos deportivos, reflejando el creciente interés por opciones de bienestar que combinan diversión y ejercicio efectivo.

“Este evento no es solo una clase o una tendencia fitness, es un espacio en el que la música, el movimiento y la energía colectiva se convierten en motor de bienestar y transformación”, agrega Zerda.

Con November Rain 2025, Naez reafirma su compromiso con el bienestar integral y la innovación con sentido humano. “Buscamos que la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de las personas, no para reemplazarlas”, concluye la CEO.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Deportivo Pereira será investigado por MinTrabajo tras incumplimiento: grave situación para el club

2. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

3. Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

4. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

5. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Círculo de MujeresLiderazgo femeninoFitnessbienestar físicoejercicios aeróbicos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.