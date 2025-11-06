Bogotá se alista para November Rain, un festival que promueve el rebote ‘fitness’

El bienestar físico se ha convertido en un eje fundamental para potenciar las habilidades, la creatividad y el rendimiento en los entornos laborales. Cada vez más organizaciones entienden que el equilibrio entre cuerpo y mente no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que impulsa la productividad y la sostenibilidad empresarial.

Con esa visión, la empresa Naez lidera November Rain, un espacio que integra la actividad física, la tecnología y la formación humana. Del 14 al 16 de noviembre, el Teatro Royal Center, en Bogotá, será escenario de la cuarta edición de este festival de botas de rebote, que reunirá a deportistas, instructores y entrenadores de Colombia, México, Chile, Argentina y varios países de Europa. En esta versión se espera la participación de más de 800 asistentes presenciales y la certificación de nuevos líderes del movimiento fitness.

La actividad hace parte de la estrategia de bienestar de Naez, organización que promueve la formación integral y el equilibrio entre innovación y salud mental. “No hay crecimiento sostenible si el cuerpo y la mente no están en armonía”, afirma Natalia Zerda, CEO de Naez.

Durante los tres días del evento se realizarán capacitaciones certificadas para instructores, docentes y entrenadores. En versiones anteriores, más de 300 profesionales del sector se formaron en el marco del festival, fortaleciendo el desarrollo del rebote fitness en el país.

“El bienestar no puede entenderse solo desde la productividad. En Naez trabajamos para que nuestros equipos y las comunidades con las que interactuamos integren hábitos saludables que favorezcan su desempeño y su calidad de vida”, señala Zerda.

El festival también busca contribuir a la economía de la ciudad, mediante alianzas con hoteles, marcas y restaurantes. Según el comité organizador, cada edición moviliza cerca de 150 reservas hoteleras y unas 600 transacciones comerciales, aportando al turismo deportivo en Bogotá.

De acuerdo con Zerda el ejercicio con botas de rebote gana terreno como una alternativa dinámica y de bajo impacto para mejorar la condición física. “Diversos estudios han mostrado que este tipo de calzado diseñado con un sistema de amortiguación que reduce la carga sobre las articulaciones y la espalda, puede ofrecer beneficios cardiovasculares comparables a los del trote o la caminata intensa, además de favorecer el equilibrio y la coordinación”, explica la CEO. Agrega que en Colombia, su práctica se ha extendido en gimnasios y grupos deportivos, reflejando el creciente interés por opciones de bienestar que combinan diversión y ejercicio efectivo.

“Este evento no es solo una clase o una tendencia fitness, es un espacio en el que la música, el movimiento y la energía colectiva se convierten en motor de bienestar y transformación”, agrega Zerda.