Dos hombres fueron arrestados por, presuntamente, haber participado en el asesinato de un extranjero

La Policía del departamento de Cundinamarca reportó un operativo en el municipio de Tena, donde uniformados lograron la captura en flagrancia de dos hombres, quienes son señalados por las autoridades judiciales de participar en un asesinato de un ciudadano extranjero.

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El reporte oficial indica que el incidente de orden público tuvo lugar en la zona rural de esta población. Específicamente, los hechos ocurrieron en la vereda El Rosario, a la altura del sector conocido como La Pala, un área donde las autoridades locales desplegaron de inmediato sus capacidades de vigilancia.

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En ese punto de la geografía del municipio de Tena se registró el homicidio de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Según el informe preliminar entregado por el equipo de investigadores, la víctima perdió la vida a causa de una lesión ocasionada con un arma de fuego, lo que motivó la intervención de las patrullas.

Proceso de captura y judicialización de los sospechosos

Tras recibir el reporte de la emergencia, los cuadrantes de vigilancia iniciaron de manera inmediata las labores de búsqueda. Gracias a la rápida reacción operativa y a las labores de campo de la policía, los agentes lograron interceptar a los presuntos responsables antes de que lograran abandonar el sector.

Los dos sujetos retenidos en medio del operativo de control territorial fueron identificados oficialmente como Óscar Javier González Lugo y Jorge Andrés López Aya. Tras la lectura de sus derechos, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de liderar el proceso penal respectivo.

El ente acusador presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías con el fin de legalizar el procedimiento policial. Durante el desarrollo de las audiencias preliminares, el togado evaluó el material probatorio y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad para ambos individuos en un centro carcelario.

Llamado institucional a la colaboración ciudadana

Este resultado operativo se logró materializar gracias a los actos urgentes adelantados por los técnicos de investigación en la escena del crimen. La recolección de evidencias físicas y los testimonios recopilados en el terreno permitieron avanzar significativamente en el esclarecimiento de este suceso en la región.

Frente a este despliegue de seguridad territorial, la Policía Nacional emitió un pronunciamiento oficial sobre las acciones operativas. La institución de seguridad señaló: “Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana e invitamos a la comunidad a continuar suministrando información que contribuya a prevenir estos hechos”.

Las autoridades locales recordaron a la población que las diversas líneas telefónicas de emergencia se encuentran habilitadas de manera permanente. El propósito es que los habitantes de Cundinamarca denuncien cualquier situación anómala, garantizando así una respuesta eficaz para preservar la convivencia en los municipios.