Así fue la condecoración de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a jugadores de la Selección Colombia

Este martes, cuatro jugadores de la Selección Colombia que participó en el Mundial Fifa 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, fueron condecorados en la gobernación del Valle.

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Johan Mojica, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta y Davinson Sänchez recibieron la Gran Cruz. Los deportistas, que dejaron en alto el nombre de Colombia, recibieron el reconocimiento por su talento, disciplina y ejemplo, que hoy representan para miles de niños y jóvenes.

Nómina titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Hoy recibí con mucha alegría a nuestros futbolistas vallecaucanos para expresarles, en nombre de todo el Valle, el inmenso orgullo que sentimos por la manera como representaron a nuestro paraíso deportivo y a Colombia en el escenario más importante del fútbol: el Mundial”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro en sus redes sociales.

“Como símbolo del orgullo y el cariño de todo nuestro departamento, le entregamos la Orden al Mérito Vallecaucano, en el grado de Gran Cruz, a Gustavo Puerta, Johan Mojica y Juan Camilo Portilla, en reconocimiento a su talento, disciplina y al ejemplo que hoy representan para miles de niños y jóvenes. Y al gran Davinson Sánchez, con la misma admiración, exaltamos su trayectoria y el aporte que le ha hecho a la Selección”, expresó.

“Este encuentro también fue la oportunidad para disfrutar de esa alegría, humildad y calidad humana que los caracteriza. Gracias por inspirarnos y por llevar siempre en alto el nombre de nuestra tierra”, añadió la gobernadora.

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Juan Camilo Portilla, jugador del Paranaense de Brasil; Davinson Sánchez, del Galatasaray de Turquía; Johan Mojica, del Mallorca de España, y Gustavo Puerta, del Racing de Santander, también español y quien fuera la grata sorpresa de la Selección, regresaron al país para pasar unos días de descanso.

“Definitivamente el Valle me ha dado mucho, vivo muy agradecido porque desde los seis años en América de Cali hizo que el camino empezara, ahorita todo eso que se hizo para cumplir un sueño, una meta, se ve reflejado en cosas extraordinarias”, dijo Davinson Sánchez.

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“El sueño mío era ser profesional en América, Cúcuta, en cualquier equipo y Dios se ha encargado de llevarme a lugares extraordinarios”, añadió.

Portilla se mostró feliz y dijo que está muy agradecido por el recibimiento.

Colombia fue una de las mejores selecciones del Mundial; ganó su grupo contra Portugal, Congo y Uzbekistán; clasificó invicta, y en octavos de final fue eliminada tras empatar con Suiza y perder en la tanda de penaltis.