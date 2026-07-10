Balbal promueve la cultura del bienestar emocional desde las organizaciones

La salud mental ha dejado de ser una conversación exclusiva del ámbito clínico para convertirse en un tema estratégico en la vida de las personas y en el desarrollo de las organizaciones. Bajo esa convicción nació Balbal SAS en 2019, una empresa fundada en Cali por la psicóloga clínica Laura María Molina Ayala, con el propósito de ofrecer soluciones que respondan tanto a las necesidades individuales como a los desafíos que enfrentan hoy los equipos de trabajo y sus líderes.

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Su modelo integra dos líneas de acción: el acompañamiento terapéutico para personas y la consultoría empresarial, diseñada para fortalecer habilidades, superar bloqueos y acompañar procesos de liderazgo y crecimiento organizacional. La idea surgió luego de una experiencia de Molina, quien encontró en el emprendimiento la posibilidad de ejercer la psicología desde una perspectiva coherente con sus principios. “Decidí crear un espacio que estuviera alineado con la autonomía teórica, que para mí es muy importante, y que respondiera a los valores con los que quería ejercer mi profesión”, explica.

Desde entonces, Balbal ha construido una propuesta diferenciadora sustentada en el rigor académico, la evidencia científica y un enfoque centrado en soluciones que busca generar avances desde las primeras sesiones.

Para Molina, el conocimiento solo cobra verdadero sentido cuando logra responder a la realidad de las personas y acompañarlas en sus retos cotidianos. “Trabajamos con un enfoque orientado a soluciones para que las personas puedan empezar a ver resultados a corto plazo”, afirma. Esa visión también ha llevado a la organización a adaptarse a los cambios del sistema de salud sin perder de vista la cercanía y la calidad del servicio.

Hoy, uno de sus mayores motivos de orgullo es contribuir a transformar la forma en que la sociedad entiende el bienestar emocional. “Estamos creando una nueva filosofía para las organizaciones y haciendo que la salud mental deje de verse como un tema lejano para convertirse en una conversación cotidiana, cercana y sin temores”, señala.

Desde este propósito, más allá de ofrecer servicios especializados, busca promover una cultura en la que pedir ayuda, hablar de las emociones y cuidar la salud mental sea parte natural del desarrollo personal y empresarial.