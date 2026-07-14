Pico y placa en Cali del 15 al 19 de julio de 2026: evite sanciones

El pasado 5 de enero inició la implementación de la medida del pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali indicó que la rotación actual se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La medida tiene un horario habitual que inicia a las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes, excepto fines de semana y días festivos. Los que no cumplan la restricción, deberán pagar multas que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica de $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 15 al 19 de julio de 2026

Este martes, la restricción vehicular señala que los vehículos particulares con placas que terminen en 1 y 2 no podrán circular. Esto significa que los carros con placas que finalicen en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán transitar sin limitaciones.

Martes 14 de julio: 1 y 2.

Miércoles 15 de julio: 3 y 4.

Jueves 16 de julio: 5 y 6.

Viernes 17 de julio: 7 y 8.

Sábado 18 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La medida solo aplica para vehículos particulares y se puede evitar realizando el pago de la tasa de congestión. . Según la Secretaría de Movilidad, el trámite se debe realizar el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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Vehículos exentos