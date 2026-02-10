Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali: restricción y excepciones para el miércoles 11 de febrero de 2026

La medida mantendrá su horario habitual.

Redacción Vehículos
10 de febrero de 2026, 7:36 p. m.
Operativos de control durante el pico y placa en Cali.
Operativos de control durante el pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

La Secretaría de Movilidad Distrital dio a conocer a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026, que está vigente desde el 5 de enero hasta el 30 de junio.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

La rotación del miércoles 11 de febrero tendrá restricción para los vehículos terminados en 5 y 6.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Vehículos exentos

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

