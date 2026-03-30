El control del tráfico en los accesos a la ciudad de Cali es una de las prioridades de la Secretaría de Movilidad en temporadas de alta movilidad como la Semana Santa. Las autoridades han venido implementando estrategias para evitar congestiones en corredores clave como la vía al mar.

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Precisamente, uno de los puntos más importantes para la movilización de los caleños por este corredor vial es el conocido como Kilómetro 18, el cual presenta siempre un alto flujo vehicular constante proveniente de destinos turísticos de la región. Por esta razón, se han establecido medidas especiales de regulación del tránsito en este sector.

Secretaría de Movilidad dispone medida de pico y placa en el Kilómetro 18, con el fin de mejorar el flujo vehicular el domingo de resurrección. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría dispuso que para este Domingo de Resurrección, 5 de abril, se implementará la medida de pico y placa en el kilómetro 18, específicamente para regular el ingreso de vehículos particulares hacia Cali durante el plan retorno.

La restricción funcionará por franjas horarias según el último dígito de la placa. En ese sentido, los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., mientras que los automotores con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) lo harán entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Esta medida aplica únicamente en sentido de ingreso a la ciudad, desde el kilómetro 18 hasta la Portada al Mar, uno de los principales accesos al área urbana de Cali.

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Además, las autoridades han señalado que la restricción está dirigida exclusivamente a vehículos particulares, mientras que otros actores viales como motocicletas, transporte público y taxis no están incluidos en la medida, con el fin de garantizar la movilidad general.

La implementación de este tipo de controles responde a la necesidad de gestionar el alto volumen de vehículos que se presenta durante los planes retorno, especialmente en puentes festivos, donde miles de ciudadanos regresan a la ciudad en un mismo periodo de tiempo.

Punto estratégico de la movilidad en el plan retorno tendrá pico y placa durante el domingo santo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cabe recordar que el pico y placa es una herramienta de gestión de tráfico que busca distribuir la demanda vehicular en diferentes horarios, evitando colapsos en las vías y reduciendo tiempos de desplazamiento en momentos de alta congestión.

En paralelo, la ciudad mantiene su esquema habitual de pico y placa dentro del perímetro urbano, que opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., con rotación de placas según el día.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que planifiquen sus viajes con anticipación, respeten los horarios establecidos y eviten sanciones.