Atención, conductores: así se regirá la nueva medida de Pico y Placa para el segundo semestre de 2026 en Cali

Las restricciones de movilidad son aplicadas por varias de las principales ciudades del país, esto con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y prevenir congestionamientos. Por ello, varios de estos utilizan el Pico y Placa.

Cada ciudad implementa esta restricción de diferentes formas; en el caso de la capital del departamento del Valle del Cauca, esta tiene establecida la restricción durante un tiempo establecido.

En el desarrollo del primer semestre de 2026, la medida de Pico y Placa fue regida de la siguiente manera:

Lunes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 1 y 2 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Martes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 3 y 4 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Miércoles: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 5 y 6 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Jueves: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 7 y 8 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Viernes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 9 y 0.

No obstante, la Alcaldía de Cali ya compartió en sus redes sociales el nuevo sistema de restricción.

“La rotación del ‘pico y placa’ es una medida que nos permite gestionar, de manera más eficiente, la movilidad de la ciudad. Invitamos a todos los ciudadanos a informarse a través de nuestros canales oficiales, cumplir con la normativa y sumarse a las acciones que contribuyen a una Cali más organizada, sostenible y segura para todos”, comentó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital de Cali.

¿Cómo será el pico y placa en Cali durante el segundo semestre de 2026?

El distrito compartió las nuevas medidas de Pico y Placa que se comenzarán a regir en la ciudad de Cali a partir del próximo 1 de julio.

Según la Alcaldía, esto busca el objetivo de contribuir con una circulación mucho más ordenada, reducir la congestión vehicular en los principales corredores viales y promover mayores alternativas de transporte sostenible.

Teniendo en cuenta este aspecto, la nueva rotación de Pico y Placa en Cali será de la siguiente manera:

Lunes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 9 y 0 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Martes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 1 y 2 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Miércoles: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 3 y 4 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Jueves: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 5 y 6 .

no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en . Viernes: no podían circular los vehículos cuyas placas terminaran en 7 y 8.

La Alcaldía de Cali recalca que el horario en el que es aplicada esta medida es desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.