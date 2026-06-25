El pasado domingo 21 de junio, horas después del preconteo electoral que determinó a Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, se registraron múltiples protestas en varias de las principales ciudades del país que terminaron alterando el orden público.

Estos son los primeros capturados por actos vandálicos en Cali: Alejandro Eder anuncia medidas por disturbios en segunda vuelta

Una de las más notables se presentó en Cali, donde varios individuos provocaron disturbios y vandalizaron objetos del distrito, entre ellos, equipos de fotodetección y control de tránsito.

Estos dispositivos son utilizados en las principales ciudades de Colombia con el objetivo de monitorear los accidentes que ocurren en las vías, así como verificar que los ciudadanos respeten las normas de tránsito establecidas por la ley.

¿Cuánto serán los costos de reparación?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los costos para reparar los equipos de tránsito vandalizados ascienden a 5.000 millones de pesos. Por ello, el mandatario local informó que el Distrito divulgará un cartel con los rostros de los presuntos responsables de los daños.

Ya está el cartel de los más buscados por los actos vandálicos ocurridos el pasado 21 de junio.



Estamos ofreciendo una recompensa de hasta de $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de afectar cámaras de videovigilancia, causar daños… pic.twitter.com/r6jy4dTcuy — Alejandro Eder (@alejoeder) June 25, 2026

“Estamos ofreciendo hasta 200 millones de pesos por información que nos permita la captura y la judicialización de los individuos que aparecen en el siguiente cartel. Estos son los vándalos que destruyeron bienes públicos el domingo pasado, con daños que ascienden a los 5.000 millones de pesos. Le pedimos a la ciudadanía su colaboración y le damos la tranquilidad de que no descansaremos hasta llevarlos a todos ante la justicia”, comentó el alcalde.

Según lo señalado por la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, los registros de los incidentes ocurridos el pasado domingo 21 de junio indican que fueron vandalizados 17 equipos de seguridad vial y ciudadana.

Nueve de estos habían sido instalados en la ciudad durante el presente año. “Destruir bienes públicos no es un acto de valentía ni de protesta: es un acto de irresponsabilidad que afecta a toda la ciudadanía”, comentó.

La entidad encargada del monitoreo de las cámaras de fotomultas en la capital del Valle del Cauca emitió un llamado a la ciudadanía. Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

Proteger y cuidar el mobiliario público, en donde están ubicados los dispositivos de fotomultas, ya que son importantes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En caso de detectar cualquier novedad que resulte sospechosa o vandálica que termine dañando la infraestructura de la ciudad, realizar una denuncia por medio de la línea 123.

Respetar el derecho de los ciudadanos a una protesta pacífica y que nunca conlleve alteraciones que afecten el bienestar de los habitantes.

No realizar ningún daño o destrucción a cualquier bien público, ya que el distrito lo considerará como un ataque contra la ciudadanía y contra los recursos de todas las personas.