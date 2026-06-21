Máxima alerta en Cali: actos vandálicos, fotomultas atacadas y choques entre manifestantes y fuerza pública

El triunfo de Abelardo De La Espriella a la presidencia de Colombia en segunda vuelta desató graves alteraciones del orden público en Cali, Valle del Cauca, donde han destrozado cámaras de fotomultas, entre otras acciones de violencia.

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Por medio de las redes sociales se ha logrado ver la magnitud de las personas que se han movilizado en medio de estos hechos.

“En Cali, los terroristas seguidores de Cepeda acaban de tumbar una cámara de fotomulta en las proximidades de Puerto Rellena. ¡No hay presencia militar, todo fue un show del alcalde Eder!!“, dijo uno de los usuarios en la red social X.

La Policía Metropolitana de Cali ha desplegado a sus uniformados con el fin de poder contener estos actos de violencia. Hay un despliegue de policías en los diferentes puntos de la capital del Valle.

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Hay tanquetas del antiguo Esmad de la Policía en las calles logrando contener a los violentos que están destruyendo varias zonas de la capital del Valle del Cauca.

“Imágenes de destrucción en Cali que ningún caleño puede tolerar. Las autoridades no pueden permitirlo y la ciudadanía tampoco debe aceptarlo. El Alcalde Alejandro Eder, en su calidad de comandante de la Policía, tiene el deber de proteger a todos los caleños”, dijo Roberto Prtíz, político y empresario.

Se espera un balance oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cali y de la Alcaldía, quienes se encuentran atendiendo estos casos de alteración del orden público.