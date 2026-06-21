Máxima alerta en Cali: actos vandálicos, fotomultas atacadas y choques entre manifestantes y fuerza pública

El triunfo de Abelardo De La Espriella a la presidencia de Colombia en segunda vuelta desató graves alteraciones del orden público en Cali, Valle del Cauca, donde han destrozado cámaras de fotomultas, entre otras acciones de violencia.
Tras el cierre del reconocido sector de Puerto Rellena, en Cali, se registran los primeros actos vandálicos. Manifestantes derribaron una fotomulta en esa zona. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/M6SJfqsF1Q— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
Por medio de las redes sociales se ha logrado ver la magnitud de las personas que se han movilizado en medio de estos hechos.
Ya empezaron en Cali! Que las fuerzas del orden actúen ya! Es su deber ! No nos vamos a dejar pic.twitter.com/YuucgfVNJn— Juan Gonzalo Botero ♿ (@juangobotero) June 22, 2026
“En Cali, los terroristas seguidores de Cepeda acaban de tumbar una cámara de fotomulta en las proximidades de Puerto Rellena. ¡No hay presencia militar, todo fue un show del alcalde Eder!!“, dijo uno de los usuarios en la red social X.
En Cali los terroristas seguidores de Cepeda acaban de tumbar una cámara de fotomulta en proximidades a Puerto Rellena. No hay presencia militar, todo fue un show del alcalde Eder !! pic.twitter.com/tBYC0Qj0E5— Antonio Manchola (@amanchola) June 22, 2026
La Policía Metropolitana de Cali ha desplegado a sus uniformados con el fin de poder contener estos actos de violencia. Hay un despliegue de policías en los diferentes puntos de la capital del Valle.
#ATENTOS. Se reporta grave alteración de orden público en sector de Puerto Rellena, Cali. Unidades de la Policía hacen presencia en la zona para intentar restablecer la calma, mientras la comunidad permanece en alerta máxima ante los hechos que afectan la tranquilidad del sector. pic.twitter.com/uUPgxS5aqe— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 22, 2026
Hay tanquetas del antiguo Esmad de la Policía en las calles logrando contener a los violentos que están destruyendo varias zonas de la capital del Valle del Cauca.
“Imágenes de destrucción en Cali que ningún caleño puede tolerar. Las autoridades no pueden permitirlo y la ciudadanía tampoco debe aceptarlo. El Alcalde Alejandro Eder, en su calidad de comandante de la Policía, tiene el deber de proteger a todos los caleños”, dijo Roberto Prtíz, político y empresario.
Imágenes de destrucción en Cali que ningún caleño puede tolerar. Las autoridades no pueden permitirlo y la ciudadanía tampoco debe aceptarlo.— Roberto Ortiz (@robertoortizu) June 22, 2026
El Alcalde Alejandro Eder, en su calidad de comandante de la Policía, tiene el deber de proteger a todos los caleños. pic.twitter.com/0eJke93kVc
Se espera un balance oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cali y de la Alcaldía, quienes se encuentran atendiendo estos casos de alteración del orden público.