¿Ha visto esta señal de tránsito en las carreteras de Colombia? Su función ayuda a prevenir accidentes

Al momento de conducir por las carreteras del país, existen diversas señales de tránsito, cada una de las cuales contribuye a mejorar la seguridad vial en las vías.

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Aun así, varios ciudadanos desconocen el motivo o la función de estas señales; un ejemplo de ellas es una señal que muestra dos líneas negras verticales que comienzan a estrecharse hacia la mitad.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, esta señal preventiva es conocida como SP-28, también llamada “reducción simétrica de la calzada”, y es un elemento clave para brindar espacios más seguros a los conductores que se movilizan por las vías del país.

¿Cuál es la función de la SP-28 en las carreteras de Colombia?

Según lo establecido en el manual de señalización vial del Ministerio de Transporte, la señal de tránsito conocida como “reducción simétrica de la calzada” advierte a los conductores que transitan por el sector sobre la disminución en el ancho de la vía, ya sea por la reducción de los carriles o por un estrechamiento de la calzada.

El objetivo de la señal es emitir una advertencia a los usuarios para que reduzcan la velocidad en la zona y conduzcan con precaución. De esta manera, los conductores tendrán una menor probabilidad de sufrir un accidente en vías que se vuelven más angostas.

Usualmente, la SP-28 se encuentra en carreteras donde existen obras que generan estrechamientos.

Ignorar esta señal puede llevar a que los conductores realicen maniobras peligrosas que terminen en choques o incidentes viales, especialmente en condiciones de alta velocidad o tráfico denso.

Por ello, las autoridades de tránsito recomiendan a la ciudadanía conocer siempre la función de las señales de seguridad implementadas en las carreteras de Colombia, con el fin de evitar accidentes que afecten la infraestructura vial.

¿Existen otras calzadas similares a la SP-28?

Al igual que la SP-28, existen otras señales preventivas vinculadas con los cambios en la calzada.

Dos de ellas son la SP-30 y la SP-31, las cuales indican en qué lado de la vía se presenta la reducción del carril, ya sea por el lado izquierdo (SP-30) o por el lado derecho (SP-31).

Las señales SP-30 y SP-31 advierten a los conductores sobre una reducción de la calzada hacia uno de los lados de la vía. Foto: Getty Images

Por otro lado, existe la señal preventiva SP-32. Esta se encarga de advertir al conductor sobre la ampliación en el ancho de la vía, ya sea por la adición de carriles o por el aumento en las dimensiones de la calzada.

La SP-32 advierte que la carretera contará con un mayor espacio de circulación en los próximos metros. Foto: Getty Images/iStockphoto

Multas que pueden ser impuestas por las autoridades si no se respetan las señales de tránsito

Si una persona ignora una señal preventiva como la SP-28 cuando se encuentra en carretera, no se genera una multa específica, ya que estas señales tienen como función alertar y proteger al conductor sobre un posible riesgo.

No obstante, la infracción puede ocurrir si esta omisión deriva en una maniobra extremadamente peligrosa o en un accidente vial. En ese caso, las autoridades de tránsito pueden sancionar al conductor por conducir de manera irresponsable.

Una de las sanciones aplicables es la contemplada en el literal D.7 del Código Nacional de Tránsito, mediante la cual la persona implicada puede recibir una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).