¿Qué significan las líneas rojas en las carreteras de Colombia? Así ayudan a prevenir accidentes

En las carreteras del país, sobre todo en vías montañosas, es notable observar varias señales de tránsito, entre ellas una línea roja que está pintada en el pavimento.

Que no lo multen por saltarse esta regla en las vías: lo que debe saber

Aunque mucha gente desconoce su función, esta ofrece un sistema de seguridad que advierte las zonas del país que tienen un alto riesgo de accidentalidad.

¿Qué significan las líneas rojas?

Las líneas rojas son señales de tránsito que son aplicadas por la concesión vial, las cuales funcionan como un recordatorio visual para que un conductor reduzca la velocidad en puntos de carreteras en donde existen mayores probabilidades de accidentes.

Según la guía de tránsito de Transiteca, estas líneas pintadas aparecen principalmente por carriles de descenso y están acompañadas de una señalización vertical previa.

Los conductores podrán previamente encontrar avisos como “Rampa de emergencia a X km” o “Vehículo sin frenos, siga la línea roja”.

Las autoridades recuerdan que ignorar las marcas viales puede derivar en multas y aumentar el riesgo de siniestros viales. Foto: Concesión La Pintada - API

Estas señales acatan una serie de normas de seguridad preventiva, alertando a los conductores de un posible inconveniente, dándoles el tiempo necesario para prepararse y evitar un accidente.

Asimismo, la línea roja es una especie de guía en caso de que ocurra una pérdida de frenos. Si se presenta este caso, el conductor podrá mantener la trayectoria siguiendo la línea roja hasta ingresar a la rampa de emergencia más cercana.

El objetivo es que la persona afectada no tenga que realizar alguna especie de maniobra que sea riesgosa, reduciendo alguna colisión o salida descontrolada en la carretera.

La línea roja está pensada principalmente para vehículos pesados; sin embargo, cumple una función informativa para las unidades particulares, lo que puede ayudar bastante en alguna situación de emergencia en vías con riesgos de accidentes.

La mayoría de estas líneas rojas se encuentran en las vías de Antioquia, ya que las zonas montañosas del departamento incrementan el riesgo de descensos prolongados y presentan curvas que tienen baja visibilidad.

Según la concesión La Pintada, las líneas rojas marcadas en estas zonas se encuentran en los bordes de algunas de las vías, para identificar aquellos puntos estratégicos donde se presentan mayores índices de accidente.

“La demarcación de líneas rojas se convierte en una herramienta esencial para alertar a los conductores sobre los peligros que se avecinan, pues queremos que cada uno de nuestros usuarios disfruten de un recorrido seguro, consciente y responsable”, comentó Gustavo Bernal, exgerente de concesión La Pintada.

¿Existe alguna multa por no respetar la señal de tránsito?

Las autoridades de tránsito pueden emitir una multa o comparendo a los conductores que no respeten las normas al conducir por carretera.

Una de ellas es realizar maniobras peligrosas en zonas altamente peligrosas, como curvas arriesgadas, espacios de alto riesgo que puedan poner en peligro a ciudadanos.

Las personas podrán recibir una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) acorde a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.