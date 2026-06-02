¿Qué significa la señal negra con flechas blancas? Muchos conductores la confunden y pueden recibir una multa

Las señales de tránsito son símbolos utilizados para guiar e informar a los conductores y demás actores viales. Su objetivo es el de promover la seguridad en las carreteras y ayudar a que los vehículos cumplan las normas de tránsito.

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El Código Nacional de Tránsito es el encargado de establecer las regulaciones de las señales de tránsito. Según la normativa, en Colombia se dividen en cuatro categorías.

Las primeras son las preventivas, que se caracterizan por el fondo amarillo y las letras negras. Estas son utilizadas para avisarle a los conductores de peligros en la vía como resaltos o zonas de derrumbes.

Las informativas son aquellas de color azul y blanco que se encargan de informar a los actores viales sobre sitios de interés o servicios cercanos como hospitales, estaciones de combustible o terminales.

Las de fondo blanco, símbolos negros y borde rojo son las reglamentarias, las más conocidas por la mayoría. Estas se usan para indicar restricciones, prohibiciones y límites como el ‘Pare’ o la indicación de ‘Prohibido parquear’.

Las transitorias son de color naranja y se pueden encontrar en obras temporales, construcciones o para señalar cambios en las vías, como las que exponen desvíos o presencia de maquinaria pesada.

Las señales de tránsito guían a los conductores y les avisan de cualquier peligro. Foto: Conducir Colombia

Las señales también se dividen por su forma. Las horizontales están pintadas sobre el asfalto en forma de símbolos o flechas, como las que indican un carril exclusivo. Por su lado, las verticales son posicionadas en postes, semáforos u otras estructuras.

¿Qué significa la SR-39?

La señal de tránsito SR-39 hace parte de las señales reglamentarias que deben ser cumplidas por todos los conductores. Además, sirven para que los peatones y ciclistas conozcan el orden de la vía.

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Su significado es “Sentido de circulación doble” y es utilizada para advertir a los conductores que en la vía se permite el tránsito en ambas direcciones. Están ubicadas en giros para informar que en la próxima carretera, los carros estarán circulando de ida y vuelta sobre la misma calzada.

Infringir las señales de tránsito en Colombia puede acarrear una multa, dependiendo de la autoridad de tránsito y el agente. Según el código A05, la infracción será castigada con un comparendo de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a 233.454 pesos.