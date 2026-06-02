Al movilizarse por las carreteras del país, es importante tener en cuenta las señales de tránsito; entre las más reconocidas están las líneas amarillas y blancas, cada una con un propósito específico para brindar una mejor seguridad vial.

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No obstante, varios de los conductores no respetan estas regulaciones, adelantándose en zonas peligrosas o cometiendo irregularidades que pueden ocasionar un accidente vial o causar una multa de tránsito.

Por ende, las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a siempre respetar lo establecido en las normas de tránsito que se encuentran en las carreteras del país.

¿Qué significa cada una de las líneas amarillas y blancas que se encuentran en las vías?

Según la escuela de conducción Conducir Colombia, las señales de piso como las líneas amarillas y blancas son aquellas marcas que determinan una función específica para circular en las carreteras del país.

Las autoridades recuerdan que ignorar las marcas viales puede derivar en multas y aumentar el riesgo de siniestros viales. Foto: Getty Images

Refiriéndose específicamente a las líneas amarillas sencillas, estas se encargan de separar los carriles del tráfico que se mueven en direcciones opuestas.

En aquellos casos donde la línea amarilla sea continua, significa que está prohibido para los conductores adelantarse; en cambio, si la línea es mostrada en trazos, señala que es permitido sobrepasar un vehículo.

Las señales amarillas también se pueden mostrar en forma de doble línea, manteniendo la misma función que una línea sencilla.

Por otro lado, las líneas blancas que se encuentran en las carreteras funcionan para separar aquellos carriles de tráfico que van en una misma dirección, al igual que para definir los bordes de la calzada en la vía.

También determinan cuándo comienzan los separadores o indican que hay canalizaciones especiales. Si la línea blanca es continua, significa que no se puede llevar a cabo un adelanto. Sin embargo, si se muestra a trazos, se puede efectuar el sobrepaso.

Las líneas blancas se pueden mostrar también con flechas direccionales; una flecha recta indica que el conductor puede continuar en la carretera sin necesidad de hacer algún giro.

En cambio, si se presenta una flecha con curva, significa que el conductor tendrá que girar a la dirección que dice la señal.

Las líneas continuas indican restricciones para adelantar, mientras que las discontinuas permiten ciertas maniobras bajo condiciones seguras. Foto: Getty Images

Las consecuencias por no respetar las líneas en las carreteras

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ha implementado varios elementos para mejorar la seguridad en carreteras.

Una de ellas es la aplicación de líneas rojas, las cuales demarcan aquellas zonas críticas en las que los conductores no deben realizar maniobras peligrosas.

Las autoridades recuerdan que ignorar las marcas viales puede derivar en multas y aumentar el riesgo de siniestros viales. Foto: Concesión La Pintada - API

Estas líneas se encuentran principalmente en curvas peligrosas, al igual que en intersecciones y espacios de alto riesgo, lo que indica que en estas zonas se requiere bajar la velocidad.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los conductores que sean encontrados realizando maniobras consideradas altamente peligrosas o irresponsables que pongan en peligro a otros, recibirán una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).