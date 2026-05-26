Ministerio de Transporte anuncia la Ruta-E, el primer corredor eléctrico para vehículos de carga en Colombia

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó durante su reciente paso por la ciudad de Barranquilla Ruta-E: Energía Limpia en Movimiento, el primer corredor de carga eléctrica en Colombia.

MinTransporte y ANI establecen tarifa diferencial para peajes del Eje Cafetero tras semana de protestas

De acuerdo con la información de la ministra, esta iniciativa del Gobierno Nacional busca conectar las ciudades de Bogotá y Cartagena por medio de un corredor que tendrá una distancia de aproximadamente 1.200 kilómetros, en donde se movilizará alrededor del 22 % de la carga nacional.

La meta es implementar una infraestructura sostenible en una de las rutas comerciales más importantes de Colombia, integrando carretera, puertos, ferrocarril y el mismo río Magdalena bajo una visión contemporánea de transporte en el país.

Asimismo, la ministra Rojas destacó la importancia estratégica que la región del Caribe tiene para esta ruta:

“Barranquilla está demostrando por qué es uno de los grandes nodos logísticos de Colombia. Aquí convergen puertos, río, carreteras, infraestructura aeroportuaria y ahora también los proyectos que liderarán la transición energética del transporte. Nuestro propósito es claro: mover más carga, reducir costos, generar empleo y construir un sistema logístico más competitivo y sostenible para el país”.

Para el desarrollo de este proyecto, el Ministerio de Transporte coordinará junto con las marcas Calstart y Drive to Zero, encargadas de apoyar en los países en soluciones de logística de transporte y transporte sostenible.

Se estima que para el próximo 17 de junio se ponga en marcha la iniciativa por la entidad de transporte.

Otros avances en infraestructura tecnológica

Mientras se anunció el primer corredor eléctrico que tendría el país, la ministra María Fernanda Rojas informó sobre otros avances tecnológicos que se desarrollarín en la región.

Entre ellas se anunció la puesta en funcionamiento de un moderno escáner en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, la cual contará con una tecnología diseñada exclusivamente para detectar cualquier artefacto explosivo o alguna sustancia química.

De esta manera, los funcionarios podrán optimizar los controles de seguridad, teniendo mayor precisión en sus inspecciones sin la necesidad de abrir la mercancía que se encuentre adentro de los vehículos. La reducción de los tiempos de revisión de carga pasaría de 24 horas a solamente 15 minutos.

La tecnología del nuevo escáner reduciría los tiempos de inspección de mercancía de 24 horas a 15 minutos. Foto: Ministerio de Transporte - API

Otro aspecto es el estado del nuevo radar en el municipio de Tubará, ubicado en el departamento del Atlántico. Esta obra hace parte de una inversión de la Aeronáutica Civil en la región Caribe, donde en estos momentos presenta un avance del 88 % y se encuentra en las fases finales de sus pruebas operativas.

Por medio de este radar, se busca fortalecer la vigilancia y gestión del espacio aéreo en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y la eficiencia de los servicios aeronáuticos en el norte del país.