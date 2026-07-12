Violento secuestro de comerciante en Cauca quedó registrado en video: la halaron del cabello y la subieron a un carro

Conmoción en el corregimiento de Piagua, ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con el municipio de El Tambo, en Cauca, tras el violento secuestro del que fue víctima una comerciante de esa población, en horas de la noche de este sábado, 11 de julio.

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Se trata de una mujer identificada como Zulandy Mambuscay, quien es propietaria de un salón de belleza. En imágenes de una cámara de seguridad del sector se observa el instante en que los delincuentes llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en plena vía principal de Piagua, donde la comerciante compartía con su pareja sentimental.

Luego, tal como se ve en el video que se viralizó en las redes sociales, se observa que uno de los criminales, armado, descendió del carro para secuestrar a Mambuscay.

Violento secuestro de la comerciante Zulandy Mambuscay en Cauca quedó registrado en video. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rNSfxKljhm — Revista Semana (@RevistaSemana) July 12, 2026

Sin embargo, luego de que esta opusiera resistencia, el criminal la haló del cabello, la arrastró por el piso y, junto a otro bandido que venía en el automotor, la subieron a la fuerza al carro y se la llevaron con rumbo desconocido.

Entretanto, la pareja sentimental de la comerciante resultó herida tras ser atacada a bala, en instantes en que trataba de evitar que los criminales se llevaran a Mambuscay.

Finalmente, ya con Mambuscay reducida al interior del carro, los delincuentes huyeron del lugar ante la mirada atónita de varias personas que fueron testigos de ese acto criminal que encendió las alarmas en esa población de Cauca.

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Por el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este secuestro en Cauca.

En la zona donde se produjo la retención ilegal de esta comerciante hacen presencia estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.

Sin embargo, serán las autoridades las que establezcan si a la mujer se la llevaron dichas estructuras criminales o una organización de delincuencia organizada.