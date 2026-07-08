Casa por cárcel para el hijo de Diomedes Díaz y cinco implicados en caso de secuestro y tortura

Luis Mariano Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, fue capturado por la Fiscalía en un proceso que advertía hechos de secuestro y tortura. El procesado y otras cinco personas, todos señalados de integrar una red de cobradiarios o gota a gota, fueron beneficiados con la detención domiciliaria.

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La investigación de la Fiscalía advierte que Luis Mariano Díaz estaría comprometido con el secuestro de una persona relacionada con estas organizaciones criminales, a la cual le estaban exigiendo una gruesa suma de dinero para dejarla en libertad.

La víctima fue golpeada y amenazada; cuando la dejaron en libertad, denunció en la Policía.

Los hechos se remontan a 2025 cuando, en coordinación como grupo criminal, Luis Mariano Díaz y el resto de procesados planearon secuestrar a un cobrador y mantenerlo privado de la libertad hasta la entrega del dinero.

Hubo golpes y amenazas en las que exigían la supuesta devolución de entre 15 y 30 millones de pesos que la víctima se habría apropiado en el negocio del gota a gota.

Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra Luis Mariano Díaz González y otros cinco hombres. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Redes sociales)

“El sábado 23 de agosto de 2025, aproximadamente a las 00:40 horas y posiblemente otras 16 personas más, actuando previo acuerdo y con distribución funcional de tareas, ejecutaron un plan criminal consistente en privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, al atribuirle la pérdida de una suma de dinero entre 15 y 30 millones de pesos perteneciente a dicha organización”, explicó la Fiscalía.

Con todos los elementos de prueba, la Fiscalía solicitó la captura del hijo de Diomedes Díaz; lo presentaron ante un juez por los delitos de secuestro, tortura y concierto para delinquir.

Luis Mariano Díaz aceptó su responsabilidad y de esa forma aceleró el proceso en su contra con la segura posibilidad de conocer una condena.

Luis Mariano Díaz González es uno de los hijos de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González. Durante años mantuvo un perfil discreto dentro de una de las familias más reconocidas del vallenato colombiano. Foto: Instagram @luismarianod

A pesar de aceptar cargos, de la gravedad de los hechos y del peligro que persiste sobre la víctima, una jueza en Barranquilla consideró que era suficiente enviarlos a la casa por cárcel, otorgando el beneficio de la detención domiciliaria, que podría esperar en su residencia la condena por los delitos imputados.