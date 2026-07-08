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Casa por cárcel para el hijo de Diomedes Díaz y cinco implicados en caso de secuestro y tortura

La Fiscalía imputó cargos contra los procesados y advirtió la necesidad de una medida de aseguramiento.

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Redacción Semana
8 de julio de 2026 a las 7:45 p. m.
Luis Mariano Díaz es hijo de Diomedes Díaz.
Luis Mariano Díaz es hijo de Diomedes Díaz. Foto: Instagram @luisamarianod / Colprensa

Luis Mariano Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, fue capturado por la Fiscalía en un proceso que advertía hechos de secuestro y tortura. El procesado y otras cinco personas, todos señalados de integrar una red de cobradiarios o gota a gota, fueron beneficiados con la detención domiciliaria.

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La investigación de la Fiscalía advierte que Luis Mariano Díaz estaría comprometido con el secuestro de una persona relacionada con estas organizaciones criminales, a la cual le estaban exigiendo una gruesa suma de dinero para dejarla en libertad.

La víctima fue golpeada y amenazada; cuando la dejaron en libertad, denunció en la Policía.

Los hechos se remontan a 2025 cuando, en coordinación como grupo criminal, Luis Mariano Díaz y el resto de procesados planearon secuestrar a un cobrador y mantenerlo privado de la libertad hasta la entrega del dinero.

Hubo golpes y amenazas en las que exigían la supuesta devolución de entre 15 y 30 millones de pesos que la víctima se habría apropiado en el negocio del gota a gota.

Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra Luis Mariano Díaz González y otros cinco hombres.
Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra Luis Mariano Díaz González y otros cinco hombres. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Redes sociales)

“El sábado 23 de agosto de 2025, aproximadamente a las 00:40 horas y posiblemente otras 16 personas más, actuando previo acuerdo y con distribución funcional de tareas, ejecutaron un plan criminal consistente en privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, al atribuirle la pérdida de una suma de dinero entre 15 y 30 millones de pesos perteneciente a dicha organización”, explicó la Fiscalía.

Con todos los elementos de prueba, la Fiscalía solicitó la captura del hijo de Diomedes Díaz; lo presentaron ante un juez por los delitos de secuestro, tortura y concierto para delinquir.

Luis Mariano Díaz aceptó su responsabilidad y de esa forma aceleró el proceso en su contra con la segura posibilidad de conocer una condena.

Luis Mariano Díaz González es uno de los hijos de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González. Durante años mantuvo un perfil discreto dentro de una de las familias más reconocidas del vallenato colombiano.
Luis Mariano Díaz González es uno de los hijos de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González. Durante años mantuvo un perfil discreto dentro de una de las familias más reconocidas del vallenato colombiano. Foto: Instagram @luismarianod

A pesar de aceptar cargos, de la gravedad de los hechos y del peligro que persiste sobre la víctima, una jueza en Barranquilla consideró que era suficiente enviarlos a la casa por cárcel, otorgando el beneficio de la detención domiciliaria, que podría esperar en su residencia la condena por los delitos imputados.