Murió mujer que fue el primer amor de Diomedes Díaz y con quien tuvo su primera hija; esta fue la causa del deceso

Diomedes Díaz dejó una huella imborrable en la música colombiana y es recordado como una de las máximas figuras del vallenato. Gracias a su inconfundible voz y a su estilo de interpretación, el artista conquistó a millones de seguidores, quienes aún mantienen vivo su legado a través de sus canciones.

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Más allá de su exitosa carrera musical, el llamado ‘Cacique de La Junta’ también fue protagonista de numerosas noticias relacionadas con su vida privada. Sus millonarios ingresos, las historias que marcaron su trayectoria, la amplia familia que conformó y sus relaciones sentimentales con distintas mujeres despertaron un permanente interés entre el público y los medios de comunicación, convirtiéndose en un aspecto tan comentado como su propia carrera artística.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una inesperada y triste noticia que rodeaba al círculo del cantante vallenato, específicamente a una de sus exparejas.

De acuerdo con lo que se reveló, murió Bertha Rosario Mejía Acosta, quien fue el primer amor del ‘Cacique de La Junta’ y la madre de su hija mayor. La mujer era recordada por ser pieza clave en la juventud del artista, marcándolo en su vida personal.

Según indicó El Pilón, la expareja del vallenatero falleció en Valledupar este 30 de junio, después de estar bajo supervisión médica. El medio señaló que la causa de muerte fue una neumonía.

Historia de amor entre Diomedes Díaz y Bertha Mejía Acosta

En lo que se conoció por una crónica de Juan Rincón Vanegas, ambos coincidieron en los años 70, precisamente cuando el cantante iniciaba su trayectoria musical. El romance se dio tras una caseta de carnavales en La Junta, cuando el conquistador le dio un beso y le flechó el corazón por cinco años.

Esta unión tuvo como fruto el nacimiento de su primera hija, llamada Rosa Elvira Díaz Mejía. El artista celebró y gozó esta llegada a su vida, con tan solo 17 años.

Bertha Mejía Acosta y Rosa Elvira Díaz. Foto: Facebook Diomedes Díaz

La vida de su primogénita fue uno de los instantes más felices del famoso, tal y como lo puntualizó la expareja.

Cabe recordar que Patricia Acosta, una de las mujeres más importantes en la vida de Diomedes Díaz, era prima de Bertha Mejía Acosta.