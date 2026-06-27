Murió Waldo Urrego, famoso actor colombiano, a los 80 años; trabajó en ‘Amar y vivir’ y ‘El Cartel’

El mundo de la televisión nacional atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida figura de la industria del entretenimiento.

Murió Flor Vargas, famosa actriz de ‘Los Victorinos’, a los 98 años; la despidieron con sentido mensaje

La noticia comenzó a difundirse a través de distintos medios de comunicación y plataformas digitales, donde colegas, seguidores y admiradores expresaron sus mensajes de condolencia por la pérdida del artista.

De acuerdo con lo que reveló la revista Vea, se trató de la muerte de Waldo Urrego, actor y artista de la escena actoral en Colombia, este 27 de junio. Según mencionó el medio, una fuente cercana al entorno del intérprete fue la encargada de confirmar la partida.

Según lo reseñado, una de las fuentes consultadas indicó que el actor habría sufrido un infarto esta semana, situación que deterioró considerablemente su estado de salud. Finalmente, en la madrugada de este sábado se habría producido su fallecimiento.

La misma fuente señaló al medio que los familiares del reconocido artista han optado por manejar la noticia de manera privada, por lo que hasta el momento han mantenido reserva sobre lo ocurrido.

¿Quién era Waldo Urrego?

Waldo Urrego fue un actor colombiano que nació en Bogotá el 22 de julio de 1945. A sus 80 años, el artista era recordado por proyectos en los que quebró con su versatilidad y talento.

El intérprete pasó gran parte de su vida en Quibdó; además, vivió en Tolima, Antioquia, Manizales, entre otros lugares. Uno de sus primeros pinos en la actuación fue a los 17 años, en un teleteatro de Bernardo Romero.

En esos espacios compartió con Gerardo Calero, Luis Alberto García, entre otros.

Varios de los títulos en los que participó fueron La agonía del difunto, Querido Andrés, Los cuervos, La canción del verdugo, Las muertes ajenas, Los colores de la fama, La cosecha, Los Victorinos, La mujer del presidente, Dios se lo pague, Hasta que la plata nos separe, El Cartel, El paseo 5, Garzón, entre otros.

En redes sociales compartía contenido para promocionar sus obras de teatro y los proyectos que emprendía.